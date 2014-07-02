نیاز به 4 هزار میلیارد تومان برای اتمام مسکن مهر/ افزایش 5 میلیونی آورده متقاضیان در یکسال

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصغری مهرآبادی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش وام 25 به 30 میلیون تومان برای تامین اعتبار این واحدهای نیمه تمام به بانک مرکزی داده شده اما تاکنون اقدامی نشده است، گفت: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها و آماده سازی، 1000 هزار میلیارد تومان باید کمک شود و اگر 4 هزار میلیارد تومان پرداخت شود طرح‌ها به نحو مطلوبی پیش می رود و سال آینده تمام می شود.

وی تصریح کرد: چیزی که لازم است و پیش از این مصوبه دولت بوده و پیگیری های زیادی هم از طرف وزیر راه و شهرسازی داشته است، درخواست افزایش سقف فردی تسهیلات از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: از بانک مرکزی می خواهیم از هر روشی که تدبیر می‌کند با این درخواست موافقت کند تا این وعده را بدهیم که طرح ها تا پایان سال 94 به بهره برداری برسد.

مهرآبادی با بیان اینکه در یک سال اخیر به طور میانگین 4 و نیم تا 5 میلیون تومان به آورده متقاضیان اضافه شده است، بیان کرد: 48 هزار میلیارد تومان برای طرح مسکن مهر تصویب شده بود که 46 هزار و 600 میلیارد تومان قرارداد بسته شده و 42 هزار و 300 میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

وی افزود : از دو میلیون و 300 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر که قرارداد بسته شده، حدود 647 هزار واحد باقیمانده که در مراحل مختلف ساخت در حال اجراست و برای این واحد به طور متوسط 22 تا 25 میلیون وام در نظر گرفته شده است و پرداخت می شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، وام‌ها سه سال استمهال می‌شود و بر اساس قرارداد بانک مسکن و مرکزی این وام 20 ساله است که 50 هزار میلیارد تومان در مجموع در20 سال برگشت داده می شود.

مهرآبادی با اشاره به اینکه سه سال به بانک مسکن مهلت داده شده است، اظهار داشت: دریافتی اقساط مسکن مهر که تاکنون 3 هزار و 500 میلیارد تومان وصول شده است، این پول برای اجرای طرح برگردد و به تکمیل و اجرای طرح کمک کند.

وی با بیان اینکه 131 هزار واحد مسکن مهر آماده واگذاری است، گفت: برنامه امسال اتمام 700 هزار واحد مسکونی است به شرط اینکه همه دستگاه و سازمان ها و بانک مرکزی همکاری و مصوبه دولت قبل را اجرایی کنند.

قائم وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، افزود: 2 هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان مصوبه طرح مسکن مهر اخیراً پرداخت شده است تا طرح هایی که با وام 25 میلیون تومانی تکمیل می شود، اقدام شده است.