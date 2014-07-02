آغاز طرح ختم آنلاین قرآن کریم/ "ضیافت نور" با صوت قاریان برجسته

به گزارش خبرنگار مهر، در این طرح کاربران اینترنت با مراجعه به صفحه اختصاصی طرح ضیافت نور در سامانه وبلاگ حوزه‌های علمیه خواهران "کوثربلاگ"، یکی از بخش‌های ارائه‌شده قرآن کریم را انتخاب و تلاوت می‌کنند.

فراخوان این طرح در نشانی اینترنتی www.womenhc.com در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

هر یک از بخش‌های ارائه‌شده در طرح ضیافت نور شامل سه صفحه از قرآن کریم با رسم الخط عثمان طه می‌شود که کاربران می‌توانند به خواست خود یک یا چند بخش را انتخاب و تلاوت کنند.

متن کامل قرآن کریم به همراه چندین ترجمه و تلاوت آن با صوت قاریان برجسته در پایگاه اینترنتی قرآن کریم حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی quran.whc.ir قرار گرفته که کاربران اینترنت از محیط این پایگاه نیز می‌توانند برای تلاوت قرآن کریم استفاده کنند.

علاوه بر اجر و پاداش معنوی برای تلاوت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، در پایان این ماه بر اساس میزان مشارکت به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه و به رسم یادبود و پاسداشت مشارکت در این طرح معنوی، هدایایی اهدا خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این طرح همچنین می‌توانند نکات و مفاهیم آموزنده خود در مورد آیات تلاوت‌شده را در صفحه‌ای که به همین منظور اختصاص یافته است ثبت و دیگران را در تجارب خود در مورد آیات دلنشین و منتخب سهیم کنند.