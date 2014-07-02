«شأن فرهنگ در شکل گیری هویت جمعی» بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «شأن فرهنگ در شکل گیری هویت جمعی» با سخنرانی دکتر مهرداد نورائی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

این نشست روز یکشنبه 15 تیرماه 93 از ساعت 10 الی 12 در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار می شود.



همچنین نشست «درنگی بر مفهوم غرب­ زدگی عنوان» با سخنرانی دکتر محمد تقی طباطبایی روز دوشنبه 16 تیرماه از ساعت 10 الی 12 در پژوهشگاه علوم انسانی برپا می گردد.

در این سخنرانی با تکیه بر مفهوم غرب زدگی آنگونه که در کتاب «فلسفه چیست؟» دکتر رضا داوری مطرح شده است تناقض مفهومی موجود که سبب شده است دکتر داوری در آثار متأخر خود از آن گذر کند؛ نشان داده می شود.



علاقمندان می توانند برای شرکت در این نشست ها به نشانی: بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه نمایند.