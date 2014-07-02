به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری صبح چهارشنبه در بازدید از طرح گازرسانی به شهرستان اظهار داشت: در بخش شبکه گازرسانی به آبدانان، سراب باغ و مورموری پیشرفت 90 درصدی حاصل شده است.

عسکری افزود: در سه شهر آبدانان حدود چهار هزار علمک نصب شده است.

وی ادامه داد: در بحث خط انتقال یک پروژه 20 اینچ به طول 120 کیلومتر و یک پروژه 12 اینچ مختص شهر آبدانان به طول 84 کیلومتر داریم که اگر به صورت وزنی محاسبه شود خود پروژه 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

عسگری تصریح کرد: امیدواریم مشکلات مالی رفع شود و قبل از فصل سرمای سال جاری گاز به شهرستان آبدانان منتقل شود.



