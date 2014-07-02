مصرف آنتی بیوتیک ایران برابر جمعیت چین است/ استفاده از قرص های مخدر به جای جراحی زیبایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خضری با اشاره به اين كه در دنيا 170 كشور درگير موادمخدر هستند و مسئول مبارزه با موادمخدر در حد معاون اول رئيس جمهور يا وزير مبارزه با موادمخدر دارند، گفت: درست‌ترين راه مبارزه با موادمخدر، برخورد اجتماعي با ‌آن است. اعتياد يك معضل چند وجهي است. گردش مالي ضرر و زيان اعتياد در كشور به اندازه بودجه سلامت 10 هزار ميليارد تومان است.

وی با بيان اينكه تبعات اعتياد تك تك افراد جامعه را تهديد مي‌كند، مي‌افزايد: با وجود اعتياد بيماري‌ها غفوني خطرناك مانند HIV و هپاتيت گسترش پيدا مي‌كند. ضمن آن‌كه تاثير اجتماعي، روحي و رواني بر ساختار خانواده مي‌گذارد و در نهايت منجر به فروپاشي خانواده مي‌شود. مبارزه با موادمخدر مانند جنگ يك وجهي نيست. به همين سبب بايد همه آحاد مردم پاي كار بياند. هر سه قوه مخاطب سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري هستند، بنابراين در اين خصوص هم بايد هر چهار قوه (مجلس، دولت، قوه قضائيه و مردم) درگير اين قضيه باشند.

به گفته وی، مصرف خودسرانه دارو در ايران بسيار بالاست. در حال حاضر مصرف آنتي‌بيوتيك در ايران برابر كل چين با آن جمعيت عظيم است. داروهايي كه اعتياد آورند و در برخي سايت‌ها و ماهواره آنها را تبليغ مي‌شوند به صورت قاچاق و فراوان در بازارهاي سياه دارو در دسترس است و هر چقدر پول بدهي مي‌تواني آن را خریداری کنید.اين مسئله معضل بزرگي را ايجاد كرده است. براي رفع آن هم به نظارت بيشتر مدير كل نظارت دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كشور نياز دارد. همچنين بهزيستي، رسانه‌ها و همه دستگاه‌هاي نيز براي عدم‌مصرف درست دارو بايد بكوشند. رسانه‌ها علاوه بر فرهنگ‌سازي بايد جوان‌ها و خانواده‌ها را از مضرات اين مواد آگاه‌سازند. كما اين كه قرص‌هاي لاغري كه به صورت غيرمجاز فروش مي‌روند، داراي موادمخدر و كشنده هستند و ما در اين چند سال اخير شاهد فوت چند تن از هموطنانمان به علت مصرف آن بوديم.

خضري با بیان اینکه مدارس اولین پایگاه پیشگیری هستند،افزود كودكانمان اگر از كودكي مضرات موادمخدر را بدانند مطمئنا به سوي آن كشيده نمي‌شوند. سوءاطلاع به اندازه سوءتغذيه كشنده است. بايد اطلاعات درست و به موقع به مردم داده شود. بعضي از دختران جوان ما مي‌دانند كه در قرص‌هاي لاغري و چربي‌سوز از موادمخدر استفاده شده اما آن را مصرف مي‌كنند چون ارزان‌تر و راحت‌تر از عمل جراحی است. 10 عمل جراحي به اندازه يك قرص مت‌آمفتامين ضرر ندارد زيرا اعتياد ندارد. درمان اعتياد به مواد شيميايي سخت‌تر از اعتياد سنتي است. ضمن آن كه با خودمراقبتي، سواد سلامت، پرتحركي هم بحث تناسب اندام درست مي‌شود هم در تعادل روح و روان فرد تاثير مي‌گذارد.

نایب رئیس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اين كه قطعا كسي در مورد موادمخدر بداند به سوي آن كشيده نمي‌شود، اظهار داشت: اعتياد به موادمخدر براي تمام عمر است و موادمخدر صنعتي، محرك‌ و روانگران‌ها باعث مرگ زودرس مي‌شوند. اين مواد چون غيرقانوني و زيرميني ساخته مي‌شود، مواد درستي هم در آن به كار نمي‌رود و امكان دارد يكبار استفاده از آن باعث مرگ ناگهاني مصرف‌كننده شود. اعتياد هميشه از استفاده تفنني شروع مي‌شود. اما موادمخدر صناعي با يكبار هم اعتياد مي‌آورد.