مدیران همدانی برای جذب اعتبارات رایزنی با تهران را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی پیش از ظهر چهارشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان با بیان اینکه همدان در آستانه دهمین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به این استان است، بیان کرد: سفر مقام معظم رهبری در 15 تیرماه سال 83 هم از نظر معنوی و مادی برکات فراوانی برای استان و شهرستان همدان داشته است.

وی با بیان اینکه دیدار مقام معظم رهبری با مردم مختلف استان همدان و بیانات مبسوط ایشان که هر کدام منشوری بود که می تواند راهگشای توسعه استان همدان باشد، ادامه داد: در آستانه دهمین سالگرد مقام معظم رهبری به استان همدان برنامه هایی تدارک دیده شده است.

فرماندار همدان با بیان اینکه امسال ماده 180 را داشته ایم، عنوان کرد: ماده 180زحمات زیادی بر عهده نمایندگان مجلس مردم همدان و فامنین گذاشته چراکه توزیع اعتبارات این فصل کاری سخت و دشوار است.

تعالی با بیان اینکه نمایندگان مجلس وقت زیادی صرف کردند تا متناسب با فلسفه وجودی، ماده 180 برای مناطق کمتر توسعه یافته توزیع شود، بیان کرد: دیدگاه نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و اختیاراتی که دولت به آنها داده بود سبب شد تا ماده 180 با توجه به آب و راه روستایی توزیع مناسبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه امیدواریم اعتباراتی که در دست است گوشه ای از مشکلات را حل کند، عنوان کرد: برای آب، راه، تملک دارایی و شهرک صنعتی بیش از 19 میلیارد و 753 میلیون تومان اعتبار داشته ایم که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

فرماندار همدان با بیان اینکه در اعتبارات ماده 180 به هر نماینده مجلس 10 میلیارد اختصاص داده شد تا در بخش های مهم هزینه کنند، ادامه داد: 13 میلیارد و 600 میلیون تومان به همدان و باقی مانده به فامنین تعلق گرفت.

علی تعالی با بیان اینکه در برخی موارد باید تلاش کنیم تا از اعتبارات تهران استفاده کنیم، بیان کرد: اعتبارات به نحوی تقسیم شده که سهم استان و شهرستان همدان خیلی کم است و مسئولان باید با مراجعه به تهران و رایزنی ها برای جذب اعتبار تلاش کنند.

دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان همدان نیز با بیان اینکه امسال 106 میلیارد تومان به اعتبارات تملک دارایی به استان همدان ابلاغ شده است، اظهار داشت: میلیارد تومان سرمایه استانی و 30 میلیارد معادل دو درصد نفت و گاز بوده است.

تورج الوانیان با بیان اینکه حدود 22 میلیارد اعتبارات الزامات داشته ایم که محل مصرف آن مشخص شده است، ادامه داد: 92 میلیارد تومان در سطح شهرستان همدان توزیع شده که 10 میلیارد سهم پروژه های تاثیر گذار در استان همدان است.

وی با بیان اینکه از 92 میلیارد، سهم همدان 19 میلیارد و 753 میلیون تومان بوده است، ادامه داد: اعتبارات به نحوی توزیع می شود که بتوان به همه مکان ها با تاکید بر مکان هایی که بیشترین مشکل را دارند، توجه کرد.