رئيس جديد هيئت شناي اصفهان کار دشواري در پيش دارد/ دلايل غيبت کانديداهاي رياست هيئت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان‌حسینی پیش‌از ظهر چهاشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی استان اصفهان اظهار داشت: مجمع هیئت شنا و شیرجه استان اصفهان دهمین مجمع از زمان حضور من در ورزش استان بوده اما ما هر دو هفته یک بار، شاهد برگزاری یک مجمع انتخاباتی بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه برگزاری مجامع از وظایف من به شمار می‌رفت، افزود: اجرای قوانین از دلایل برگزاری مجمع‌ها به شمار می‌رفت و تلاش و اولويت ما، برگزاري مجامع هيئت‌هاي ورزشي است.

مديرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به غيبت برخي کانديداها در مجمع امروز بيان داشت: يکي از کانديداها به دليل فوت بستگانش در اين مجمع حضور پيدا نکرد و پارسي‌منش به دليل انتخاب به عنوان رئيس هيئت ورزش‌هاي رزمي استان اصفهان، در مجمع حضور پيدا نکرد و دليل غيبت مختاري نيز، هماهنگي با مسئولان شرکت فولاد مبارکه بود.

وي با بيان اينکه کانديداهاي مختلف بايد در ورزش استان مورد استفاده قرار گيرند، تصريح کرد: دوست دارم که از کانديداهاي مختلف در ورزش استفاده شود و در حال حاضر نيز رايزني‌ها نتيجه گرفت و هر دو کانديدايي که از فولاد مبارکه بودند، در انتخابات حضور داشتند.

سلطان‌حسيني با اشاره به انتخاب مهرزاد خليليان به عنوان رئيس هيئت شناي اصفهان اضافه کرد: خليليان کار بسيار سختي در هيئت شناي اصفهان دارد و بايد در اين زمينه تلاش بسياري صورت دهد و ما نيز در اين زمينه حامي وي هستيم.