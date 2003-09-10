درصورت برطرف شدن سو ء تفاهم ها ، پروتكل 2+ 93 را مي پذيريم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، كمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با اعلام اين مطلب درجمع خبر نگاران درصوفيه ، موارد اين همكاري ها را فراهم كردن امكانات براي نمونه برداري و دسترسي بازرسان به برخي سايتهاي مورد نظر آنان توصيف كرد و با اشاره به آمادگي ايران براي ادامه مذاكرات با آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود ؛ اميدواريم در سايه اين تبادل نظرها ، تفاهم بيشتري حاصل شود .

وزيرامورخارجه افزود : در صورت بر طرف شدن سوء تفاهم ها و كسب اطمينان از مسائل مربوطه، ايران پروتكل الحاقي را امضا خواهد كرد .

خرازي با تاكيد براينكه آژانس بايد به كار اجرايي خود اولويت بيشتري دهد و ازداخل كردن مسايل سياسي در مسايل اجرايي بپرهيزد ، خواستار تلاش آژانس در جهت امور اجرايي انرژي اتمي بين المللي شد .

وزيرامورخارجه كشورمان كه در پايان گفتگوهايش با وزيرامورخارجه بلغارستان با خبرنگاران سخن مي گفت، از بلغارستان به عنوان يك همكارمناسب به دليل قرار گرفتن بر سر راه ارتباط زميني ايران به اروپا و همچنين انتقال سوخت و انرژي به اروپا ياد كرد و گفت : در گفتگوهاي هيئت هاي دو كشور، چگونگي گسترش همكاري هاي اقتصادي ، فرهنگي و سياسي بررسي شده است.

سوومان پاسي، وزير امورخارجه بلغارستان نيز با اشاره به اهميت طرح نظريه گفتگوي تمدنها درروابط بين الملل و تاكيد بر اينكه اگراين نظريه پيشتر و بيشتر مورد نظر كشورها ي جهان و جوامع بين المللي قرارمي گرفت، جامعه جهاني شاهد گسترش تروريسم بين المللي نمي شد،همكاري دو كشور را درمسايل دوجانبه، منطقه اي و بين المللي مهم ارزيابي كرد .

پاسي ، با اعلام تفاهم دو كشور براي همكاري بيشتر درزمينه انتقال انرژي ، گسترش روابط درباره صنعت گردشگري و مسائل منطقه اي و عراق ، نقش جمهوري اسلامي ايران را در مسائل منطقه اي ، خاورميانه و به خصوص عراق مثبت ارزيابي و از آن تشكر كرد .

كمال خرازي نيز دربخش ديگري ازاين مصاحبه ، با ياد آوري اهميت همكاريهاي منطقه اي و بين المللي در كنترل و جلوگيري از توليد و انتقال مواد مخدرازافغانستان به كشورهاي جهان ، تلاشهاي كشورمان را دراين راه تشريح كرد.

همچنين وزيرامورخارجه بلغارستان به استقراربخشي از نيروهاي نظامي كشورش دركربلاي عراق اشاره كرد و خواستارهمكاري كشورمان دراين باره به دليل روابط خوب و گسترده جمهوري اسلامي ايران با مردم اين منطقه از مردم عراق شد .