ساکنین گذشته بافت تاریخی را باید بازگرداند/ هفت اولویت حوزه "اسکان بشر" سازمان ملل

سیامک مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بافت تاریخی شیراز بسیار متفاوت با دیگر نقاط کشور است، افزود: آنچه که باید مد نظر قرار داده شود توجه مردم به این بافت است.

وی تصریح کرد: باید حضور و زندگی را به این بافت بازگرداند که برای رسیدن به این مهم باید دلیلی مناسبی برای مردم ایجاد کرد.

نماینده اسکان بشر سازمان ملل در ایران با بیان اینکه بخش اسکان بشر سازمان ملل نمی تواند به طور مستقیم وارد کار اجرایی شود افزود: با همکاری دیگر دستگاه های دولتی می توانیم فعالیت های گسترده ای را انجام دهیم.

مقدم تاکید کرد: حضور و استفاده از توان مردم می تواند موفقیت های بسیاری را برای ما به همراه داشته باشد که در این راستا باید بحث آموزش را برای مردم برنامه ریزی کرد.

وی ادامه داد: آنچه که این دفتر اجرایی می کند آموزش مردم و برنامه ریزی است که سپس در یک چهار چوب قانونی از آنها استفاده می شود.

نماینده اسکان بشر سازمان ملل در ایران با بیان اینکه ما باید برای مردم ایجاد ظرفیت کنیم، گفت: این طرح را در هفت کشور مختلف انجام داده ایم و شاهد موفقیت هایی نیز بودیم اما جای خوشحالی است که در شیراز نگاه ها به بافت تاریخ از قبل بوده است.

مقدم تصریح کرد: زمانیکه پای یک سازمان وابسته به سازمان ملل مطرح باشد کارها باید با برنامه ریزی و شفافیت انجام می شود و باید از این ظرفیت مهم استفاده شود به خصوص اینکه خود من یک ایرانی هستم.

نماینده اسکان بشر سازمان ملل در ایران تاکید کرد: امروز این توانایی در ایران وجود دارد و ظرفیت حضور من ایرانی در این مجموعه نیز باید باعث توسعه و پیشرفت بافت تاریخی ایران و شیراز باشد.

مقدم در خصوص اسکان بشر سازمان ملل نیز تاکید کرد: هفت اولویت برای این مجموعه در نظر گرفته شده که شامل کاهش بلایا، مسکن، برنامه ریزی و عمران شهری، اقتصاد شهری، خدمات شهری و شبکه جهانی زمین است.

وی ادامه داد: از من خواسته شده که نه تنها در ایران فعالیت داشته باشم بلکه در منطقه نیز فعال شوم اما آنچه که برای من مهم و قابل اهمیت است توجه به شهر های ایران، نوسازی و استفاده از بافت تاریخی ایران است.

نماینده اسکان بشر سازمان ملل در ایران یادآور شد: شاید بخش اسکان بشر سازمان در جهان به اندازه دیگر بخش های این سازمان معرفی شده نباشد که این نیز به دلیل تخصصی بودن فعالیت های ما است.

مقدم تاکید کرد: اولین حضور ما در ایران به زمان زمین لرزه منجیل باز می گردد که در آن موقع با کمک بنیاد مسکن کارهای مختلفی را انجام دادیم.

وی با بیان اینکه امروز از آرامگاه سیبویه بازدید کردم، گفت: جای تاسف است که این محل تعطیل شده و از توان مردمی برای استفاده مطلوب از این مجموعه استفاده نمی شود.