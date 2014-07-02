حجت الاسلام جعفر یونسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 80 روحانی مبلغ به منظور برگزاری هرچه بهتر برنامه های عبادی ماه رمضان به مساجد روستایی این شهرستان اعزام شدند.

وی با بیان این که روحانیان از حوزه های علمیه قم و مشهد و نیز حوزه های علمیه خراسان شمالی به مساجد روستاهای این شهرستان اعزام شده اند، افزود: همچنین در ماه رمضان امسال از ظرفیت روحانیان طرح هجرت روستاهای شهرستان شیروان نیز استفاده شده و از تعداد کل مبلغان اعزامی 20 روحانی از مبلغان طرح هجرت هستند.

حجت الاسلام یونسی نژاد اضافه کرد: روحانیان اعزامی به مساجد روستایی شیروان در ماه مبارک رمضان در برگزاری برنامه هایی نظیر نماز جماعت، قرائت ادعیه مختلف، پاسخ گویی به احکام و شبهات دینی، دوره های قرآن و محافل انس با این کتاب آسمانی، تفسیر قرآن و ... فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همزمان با ماه مبارک رمضان امسال بیش از 900 مبلغ روحانی به منظور برگزاری هر چه بهتر برنامه های مذهبی و عبادی این ماه به مساجد شهری و روستایی این استان اعزام شده اند که سهم مساجد روستایی شهرستان شیروان 80 مبلغ روحانی است.

شهرستان 167 هزار نفری شیروان در غرب خراسان شمالی واقع شده و مرکز آن شهر شیروان با 85 هزار نفر جمعیت، دومین شهر بزرگ خراسان شمالی پس از بجنورد محسوب می شود.

این شهرستان داراي دو شهر، دو بخش، هشت دهستان و 169 پارچه روستا و آبادي است.

شهرستان شیروان 64 بقعه متبرکه، 515 موقوفه، 220 مسجد و 18 حسینیه، مهدیه و فاطمیه دارد و بر اساس آمار اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شیروان اکنون هزار خادم در مساجد و امامزاده های این شهرستان خراسان شمالی به مراجعان خدمت رسانی می کنند که از این تعداد 700 نفر در مساجد و 300 نفر نیز در امامزادگان خدمت می کنند.

همچنین در شهرستان شیروان 150 هیأت مذهبی فعال وجود دارد.