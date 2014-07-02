جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار 961 هزار و 700 تومان، طرح قدیم 960 هزار تومان، نیم سکه 480 هزار تومان، ربع سکه 270 هزار تومان و سکه گرمی 180 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1327 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3125 تومان، هر یورو را 4280 تومان، هر پوند را 5330 تومان و هر درهم امارات را 850 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت ها به تومان)