  1. اقتصاد
  2. بازار
۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۲

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه در بازار 961 هزار و 700 تومان، طرح قدیم 960 هزار تومان، نیم سکه 480 هزار تومان، ربع سکه 270 هزار تومان و سکه گرمی 180 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار و 100 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1327 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3125 تومان، هر یورو را 4280 تومان، هر پوند را 5330 تومان و هر درهم امارات را 850 تومان اعلام کردند.

 

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 961700
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 960000
نیم سکه 480000
ربع سکه 270000
1 گرمی 180000
هر گرم طلای 18 عیار 98100
نوع ارز  
دلار 3125
یورو 4280
پوند 5330
درهم 850

 

 

کد مطلب 2323913

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها