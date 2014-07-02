به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گیلانغرب صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه بهداشت و درمان این شهرستان اظهار داشت: متاسفانه تنها کشتارگاه شهرستان گیلانغرب از بسیار جهات دچار مشکلات است که باید در سریع ترین زمان ممکن آنها حل شوند.

فرامرز اکبری گفت: اولین و اصلی ترین مشکل در کشتارگاه شهرستان گیلانغرب در بحث بهداشتی، نداشتن کوره لاشه سوز، ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف آن، نبود مکانی مناسب برای جمع آوری پساب ها و... است.

وی با عنوان کرد: کشتارگاه شهرستان گیلانغرب ظرفیت کشتار دام سبک و سنگین به تعداد 100 راس در روز را دارد که باید از این ظرفیت بهترین استفاده را ببریم.

اکبری اظهار داشت: اعتبار لازم برای رفع مشکلات این کشتارگاه جذب شده است که باید کار را سریعا آغاز کنیم.

فرماندار گیلانغرب به دیگر مشکلات بهداشتی در این شهرستان اشاره داشت و گفت: بیماری تب مالت در شهرستان گیلانغرب تحت کنترل است و آمارهای سالجاری نشان می دهد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته در این بیماری از کاهش 3 درصدی برخوردار هستیم.

وی بیان داشت: در بحث واکسیناسیون دام های سبک و سنگین در گیلانغرب علیه بیماری "لمپی اسکین" کارهای بسیار خوبی در این شهرستان انجام گرفته است.

اکبری با اشاره به اینکه تمامی دامی موجود در این شهرستان علیه بیماری مذکور واکسیناسیون شده اند، گفت: در بحث ساماندهی و تکمیل شبکه فاضلاب شهر سرمست نیز موفقت به جذب اعتباری بالغ بر یکصد میلیون تومان شده ایم.