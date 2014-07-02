بودجه امسال پارک علم و فناوری کردستان بیش از 10 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، خالد سعیدی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج گفت: ایجاد هم افزایی ناشی از کار جمعی و حمایت از فعالیت های نوآور و شرکت های اقتصادی فعال دانش بنیان در زمینه های مختلف فناوری از ماموریت ها و رسالت های اصلی پارک های علم و فناوری است.

وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری در مرداد ماه سال 92 در کردستان راه اندازی شده است، عنوان کرد: در برخی از استان های کشور ایجاد پارک علم و فناوری قدمتی 25 ساله دارد ولی متاسفانه با این وجود هنوز اقدامات و فعالیت های این پارک در میان مردم شناخته شده نیست که علت بارز این امر هم عدم تعامل با اصحاب رسانه بوده است.

سرپرست پارک علم و فناوری استان کردستان عنوان کرد: عدم شناخت کافی از رسالت ها،وظایف و فعالیت های پارک علم و فناوری در میان مردم و حتی مدیران کل ادارات استان بزرگترین چالش پیش روی اقدامات این پارک است.

سعیدی کمبود مکان فیزیکی را از دیگر مشکلات پارک علم و فناوری استان ذکر و بیان کرد: واحدهای فعال زیرنظر پارک در سطح شهر پراکنده شده اند و این باعث کاهش بهره وری در عرصه علم وفناوری در استان می شود لذا نیاز به مکان فیزیکی در این زمینه است.

وی با بیان اینکه این پارک سازمانی دولتی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است، ادامه داد: پارک علم و فناوری به منظور افزایش ثروت در جامعه و به حرکت درآوردن جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی،واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و شرکت های فناور و بازار ایجاد شده است.

سرپرست پارک علم و فناوری استان کردستان بیان کرد: تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان در استان بر عهده پارک علم و فناوری است و از زمان آغاز فعالیت این پارک تاکنون 10 شرکت در استان راه اندازی شده است.

سعیدی اظهار داشت: از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی بودجه و وام های کوتاه مدت و گاها بلاعوض بر حسب نوع فعالیت به منظور رشد و توسعه به شرکت های مذکور اختصاص داده می شود.

وی افزود: تاکنون حدود 119 مورد شرکت متقاضی به پارک علم و فناوری استان مراجعه کردند که از این تعداد 29 شرکت مورد پذیرش قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: از 29 شرکت مورد پذیرش یک شرکت خدمات، چهار شرکت در داخل پارک، 8 شرکت در مرحله رشد ،16 شرکت در مرحله پیش رشد بوده است.

سرپرست پارک علم و فناوری استان کردستان با بیان اینکه بودجه دولتی به پارک ها اختصاص پیدا می کند، بیان کرد: میزان بودجه هزینه ای این پارک در سال گذشته یک میلیارد تومان بود که 750 میلیون تومان آن وصول شده است.

سعیدی میزان بودجه تملک دارایی های این پارک در سال گذشته را 500 میلیون تومان ذکر کرد و اظهارداشت: 60 درصد بودجه تملک دارایی های این پارک در سال گذشته تحقق پیدا کرد.

وی به میزان بودجه هزینه ای و تملک دارایی این پارک استان در سال جاری اشاره کرد و افزود: میزان بودجه هزینه ای امسال پارک یک میلیارد و 90 میلیون تومان و تملک دارایی هم 265 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: به ما اعلام شده که 50 میلیون تومان از میزان بودجه هزینه ای را از محل درآمدهای پارک باید تامین کنیم که هنوز درآمدهای پارک علم و فناوری استان به این مقدار نرسیده است.