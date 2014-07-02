به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شریفی صبح چهارشنبه در جلسه سند توسعه شهرستان شهربابک گفت: تدوین سند توسعه شهرستان لازمه رشد و توسعه سرمایه گذاری در شهربابک است.

وی با اشاره به اینکه سند توسعه شهرستان باید جامع و کامل و دارای آمار دقیق و صحیح باشد، افزود: آمار مقدمه برنامه ریزی بوده و حرف اول را در برنامه‌ریزی می‌زند.

این مسئول با اشاره بر لزوم شناسایی تهدیدها وآسیب ها در سند توسعه اذعان داشت: یکی مباحثی که باید در سند توسعه شهرستان مورد توجه قرار گیرد ایجاد منطقه آزاد تجاری در شهربابک است.

وی همچنین گفت: نیروگاه برق پنج مگاواتی که برای شهرک های صنعتی و کارخانجات شهربابک به منظور حل مشکل روشنایی شهرک‌های صنعتی شهربابک خریداری شده بود در شهرک خضرا کرمان احداث شده است.

این مسئول یادآور شد: با پیگیری ها ورایزنی هایی که با مسئولین استان کرمان داشته ایم بنا شده است که این نیرگاه به شهربابک انتقال داده شود.