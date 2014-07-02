به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که چهارشنبه با حضور معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور و دیگر مسئولان برجسته استان برگزار شد، "محمدرضا عیدی بارنجی" به عنوان مدیرکل جدید این نهاد معرفی شد.

"سید باقر مسلمی" معاون توسعه مدیریت و مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور در این مراسم از زحمات "علی آذرنژاد" مدیرکل سابق این نهاد تقدیر به عمل آورده و "محمدرضا عیدی" را به عنوان مدیرکل جدید این سازمان انتخاب کرد.

محمدرضا عیدی بارنجی پیش از این مسئول واحد طرح تفصیلی کمیته عمران جهاد سازندگی استان، عضو کمیته پیمان شورای فنی استان، عضو اصلی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان، عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و معاون فنی و اجرایی نوسازی مدارس استان آذربایجان‌شرقی را در کارنامه خود دارد.

