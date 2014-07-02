به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی راقی گفت: نصب دوربین های مداربسته علاوه بر جلوگیری از سرقت و ایمنی محل کسب، به حراست از جامعه و حفظ امنیت ملی نیز کمک می کند.

معاون نظارت بر اماکن عمومی فاتب افزود: نصب دوربین های مداربسته را به نفع اصناف دانست و تصریح کرد: قانون نصب این دوربین ها را الزامی کرده، لذا اصناف نباید این مسئله را هزینه تلقی کنند زیرا که کمک به حفظ امنیت است.

وی تصریح کرد: نصب دوربین‌های مداربسته در واحدهای صنفی از سال 91 در دستور کار قرار گرفته بود اما از ابتدای سال جاری الزامی شد. لازم به ذکر است، از سال 1391تاکنون بسیاری از واحدهای صنفی تهران به ویژه واحدهای بزرگ اقدام به نصب دوربین های مدار بسته کرده ا ند.