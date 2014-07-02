صدور پروانه نمایش «ناخواسته» و «تراژدی»

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه دوشنبه 9 تير 93 که با حضور اكثريت اعضای شورای پروانه نمايش فیلم هاي سينمايي برگزار شد، مجوز نمايش 2 فیلم سینمایی با عنوان «ناخواسته» به تهیه کنندگی امير سيدزاده و نويسندگي و كارگرداني برزو نيك نژاد و «تراژدي» به تهیه کنندگی محمد حسن نجم، نويسندگي رضا كريمي و کارگردانی آزيتا موگويي صادر شد.

«ناخواسته» یک اثر جاده‌ای است که مضمونی درام و عاشقانه دارد، در این فیلم مهتاب کرامتی، مهرداد صدیقیان، الناز حبیبی، مهدی فقیه، محمد سیدزاده، ستاره اسکندری، فرهاد قائمیان و همایون ارشادی حضور دارند.

«تراژدی» که پیش از این با نام «تراژدی قاسم سبزی کاری» معرفی شده بود، داستان مردی است به نام قاسم که برای جبران غرور از دست رفته اش تصمیم عجیبی می گیرد. مهدی هاشمی، بهرام رادان، رویا نونهالی، پیام دهکردی، سیامک صفری، امید روحانی، پژمان هادوی، الهام جبرئیلی، حسام قاسمی،حسین یاری و پانته آ بهرام بازیگران این فیلم هستند.