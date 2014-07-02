به گزارش خبرنگار مهر، در سومين برنامه كه با محور تجمل گرايي روايت شد؛ سراغي از دست اندركاران پرتلاش اين برنامه گرفتيم و در پشت صحنه اين برنامه در سالن ورزشي شهرداري منطقه 9 مشهد با كارشناس مجري اين برنامه به گفتگو نشستيم.
ذائقه مردم را رسانه تغيير مي دهد
كارشناس مجري شبكه استاني خراسان رضوي به خبرنگار مهر میگوید: ذائقه مردم را رسانه تغيير ميدهد و اگر رسانه وظيفه فرهگسازي خود را فراموش كند به جاي فرهنگ ايراني و اسلامي ناخواسته فرهنگ مصرفي غرب را ترويج خواهد كرد.
عليرضا نبي می افزاید: سبك ايراني و اسلامي اين دكور كه مهمان سفرههاي افطار بينندگان پايتخت معنوي ايران است به ياد ما ميآورد كه ريشه ما در همين خاك است و اين طراحي دكور و لباس ميخواهد ما را به اصلمان برگرداند.
وي ادامه میدهد: در دكور برنامه سفرههاي همدلي عبورگاه هشتي شكل با محراب تداعي كننده رمضان است و ما را به حال و هواي معنوي اين ماه ميبرد.
لحظات بيننده را با معنويت گره ميزنيم
نبي میگوید: وجود آب و حوض و فواره تداعي كننده سنت و طراوت و شادابي است و هر كدام لحظات بيننده را با معنويت گره ميزند.
وي میافزاید: نماي بارگاه رضوي كه در اين دكور به كار گرفته شده نيز بهترين نگاه را مهمان چشماني ميكند كه از كيلومترها دور به آقا سلام ميدهد.
كارشناس اقتصادي برنامه سفرههاي همدلي تصریح میکند: دوچرخه و نيكمت نيز در دكور اين برنامه به خوشرنگيهاي زندگي اشاره دارد كه در زیباییهاي آن گم شده است.
نبي در توضيح آيتم كار و تلاش و زندگي كه اجرا كننده آن است ادامه میدهد: هدف از آيتم كار تلاش و زندگي معرفي آدمهاي عملگراست.
وي می گوید: در اين بخش انسانهاي تلاشگر و كار آفرين به مناسبت سال اقتصاد و فرهنگ معرفي ميشوند.
وي يادآور می شود: افرادي كار آفريني كه تمايل به شركت در اين برنامه و ارائه روايتي از تلاش و كوشش خود دررسيدن به موفقيت هاي اقتصادي را دارند مي توانند با شماره 1000008000 پيامك بدهند.
نويسنده و كارگردان سفره هاي همدلي نيز به خبرنگار مهر میگوید: اين برنامه که ساختاري ترکيبي- نمايشي دارد با دکوري متفاوت از سال گذشته اجرا ميشود و مهندسي جديد مركز خراسان رضوي است كه با همكاري گروه فرهنگي هنري مصور در استان اجرا ميشود.
حسين فقيه میافزاید: سفره هاي همدلي در مدت 120 دقيقه شامل بخشهايي چون نمايش، گفتوگو با کارشناسان مذهبي، معرفي شهرستانها و مشاغل، گزارش محله و ميهمان ويژه است و با همکاري شهرداري مشهد توليد مي شود.
وي در خصوص اينكه گفته ميشود يكي از بازيگران مطرح سينما و تلويزيون مجري ديگر اين برنامه است؛ یادآور میشود: مسعود روشنپژوه دو شب ديگر مهمان اين برنامه است اما در خصوص مجري بعد ترجيح مي دهند؛ بينندگان در زمان پخش برنامه مطلع شوند.
اين برنامه يکي از بزرگ ترين لوکيشن ها رابراي يک ويژه برنامه تلويزيوني در اختيار دارد و محمود ناصري تهيه کنندگي و زکريا حيدري کارگرداني هنري، کوثري کارگرداني تلويزيوني، کلالي تصويربرداري و نورپردازي و سيده مرضيه صادقي نويسندگي اين برنامه را برعهده دارند و ارسيا صنعتي مجري مشهدي به همراه يک مجري ميهمان هر شب "سفره هاي همدلي" را اجرا مي کند.
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