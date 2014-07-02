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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۰۹

قره سید تاکید کرد:

لزوم استفاده مناسب از ظرفیت خیران در ساخت و مقاوم سازی مدارس آذربایجان شرقی

لزوم استفاده مناسب از ظرفیت خیران در ساخت و مقاوم سازی مدارس آذربایجان شرقی

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی بر لزوم استفاده مناسب از ظرفیت های خیران مدرسه ساز استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرهادی قره‌ سیدرومیانی چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید نوسازی مدارس استان اظهار داشت: خیران همواره یکی از پتانسیل های خوب در بخش های مختلف به حساب می آیند که با برنامه ریزی مناسب می توان از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کرد.

وی ادامه داد: نهادهای دولتی باید همواره ارتباط مناسب با تشکل های مردمی داشته باشند زیرا در عصر کنونی بهترین راه نجات اقتصاد تکیه به بخش خصوصی و توانمندی های سرمایه گذاران است.

قره سید رومیانی افزود: از طرف دیگر باید ارتباط مناسب میان نهاد های دولتی و مردمی با نمایندگان مجلس ایجاد شده و شاهد افزایش اعتماد میان این اقشار جامعه باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت باید توجه ویژه ای به این استان داشته باشد، گفت: این امر زیاده خواهی نبوده بلکه توجه به جایگاه آذربایجان شرقی و همچنین شرایط حاکم بر آن گواه خوبی بر لزوم توجه بیشتر به این استان است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس ادامه داد: باید فاکتورهای اساسی استان‌ها را در تخصیص اعتبارات مد نظر داشته باشیم و سپس با توجه به آن شاهد تخصیص اعتبارات به استان ها باشیم در این صورت می توان انتظار تحقق عدالت را داشت.

کد مطلب 2324007

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