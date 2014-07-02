44 هزارهکتار اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفت

رستم غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 44 هزار و 279 هکتار اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفته است، اظهار داشت: 30 هزار هکتار از اراضی این استان یکپارچه سازی شده است.

وی تصریح کرد: دو هزار کیلومتر در این استان اجرای کنال صورت گرفته است.

غیبی ادامه داد: رتبه سوم اجرایی شبکه های نوین در سطح کشور را داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی برای تامین آب آماده همکاری و کمک است، بیان داشت: ما تمام سعی خود را خواهیم کرد که به مناطق محروم و کم برخوردار کمک بیشتری را داشته باشیم.

غیبی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی 249 طرح تسهیلات بانکی با ارزش 563 میلیارد به بانک ها معرفی کرده است، اذعان داشت: تاکنون 55 طرح با اعتبار 142 میلیارد ریال در بانک های عامل این استان مصوب شده است.

وی یادآور شد: 422 پروژه با 21 میلیارد در سال گذشته و سالجاری اجرا و برخی از آن ها نیز در حال پیگیری است.