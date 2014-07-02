به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام بهرامی‌فر در تدارک ساخت فیلم سینمایی «شکار قهرمان» برای حضور در جشنواره فیلم فجر است.

بهرامی‌فر گفت: فیلم سینمایی «شکار قهرمان» درباره ۲ کودک قهرمان جهان است که توسط گروهی تروریست ربوده می‌شوند. این فیلم از صحنه‌های اکشنی برخوردار است و قصد داریم در آن از تمتم ورزشکاران به نام کشورمان در حوزه‌های مختلف استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مرحل پیش تولید و بستن قرارداد با بازیگران را سپری می‌کنیم و فیلم بعد از ماه رمضان در کشور ترکیه کلید می‌خورد.

بهرامی‌فر درباره ساخت فیلم اکشن گفت: متاسفانه در ایران به دلیل کمبود امکانات فیلم‌های اکشن بسیار کم ساخته می‌شوند و یا اگر ساخته می‌شوند، از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. امیدوارم «شکار قهرمان» ورود تازه و جدیدی در حوزه ساخت فیلم های اکشن در ایران باشد.

پدرامی بهرامی‌فر در کارنامه خود کارگردانی فیلم‌هایی نظیر «انتقام مافیایی»، «تسلیم سرنوشت ۱»، «تسلیم سرنوشت ۲» و «بی‌نشون» را دارد.