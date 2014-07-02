مردم سیستان زمینه آزادسازی شش زندانی را فراهم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روزهای آغازین ماه مبارک رمضان مردم شهرهای زابل، زهک، هیرمند و هامون در شمال استان با برپایی و شرکت در مراسم جشن گلریزان در آزادی سازی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت کردند.

مدیرعامل ستاد دیه سیستان و بلوچستان در این رابطه در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 75 زندانی در زندان‌های استان ناشی از جرایم غیرعمد در حبس بسر می‌برند که به طور حتم آزاد سازی بسیاری از آنها با برپایی جشن‌های گلریزان و در طی ماه مبارک رمضان فراهم خواهد شد.

حسین ثوری اظهار داشت: جشن‌های گلریزان با هدف کمک به آزادسازی زندانیان از ابتدای ماه مبارک در استان آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از یک میلیارد ریال در جشن‌های گلریزان در شهرهای شمالی استان توسط مردم خیر اهدا و جمع آوری شده است.

ثوری افزود: استقبال و مشارکت مردم سیستان در جشن‌های گلریزان موجب شده است تا زمینه آزادسازی 6 زندانی فراهم شود.

وی گفت: جشن های گلریزان با مشارکت مردم خیراندیش و بزرگان طوایف و معتمدان از امروز در شهرهای جنوبی استان نیز آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ستاد دیه در نظر دارد تا زمینه آزادسازی حداقل 60 زندانی را تا پایان ماه مبارک رمضان از طریق مشارکت‌های مردمی فراهم کند یادآور شد: برای دستیابی به این منظور نیاز به جمع آوری حداقل یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.