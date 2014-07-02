فرهنگسرای نیاوران میزبان آثار یازدهمین جشنواره اسماءالحسنی

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جشنواره بین المللی بسم الله و اسماءالحسنی در بخش‌های گرافیک ( پوستر و لوگوتایپ) با موضوعات بسم الله، اسماءالحسنی، ادعیه، مناجات کوتاه و رمضان و همچنین بخش اکسپوی هنرهای قرآنی شامل آثار خوشنویسی و نقاشی‌خط هنرمندان معاصر، عصر روز جمعه 20 تیرماه 1393 در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می‌شود.

این 2 رویدادهنری که هر ساله در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شوند با هدف ایجاد زمینه‌ای مناسب برای ارتباط فرهنگی و تبادل تجربه‌های هنری میان هنرمندان جوامع اسلامی و سایر ادیان توحیدی، سعی در ترویج و گسترش هنر معنوی بویژه هنرهای قرآنی دارند. پس از اعلام فراخوان عمومی تعداد 4 هزار و 357 اثر از داخل و خارج از کشور به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت با نظر هیأت داوران تعداد 134 اثر گرافیکی به بخش مسابقه و نمایشگاه راه پیدا کردند.

تعداد آثار بخش اکسپو نیز به بیش از 50 اثر از هنرمندانی همچون غلامحسن امیرخانی، یدالله کابلی، محمد حیدری، رسول مرادی، محمدعلی سبزه کار، طریقتی، عتیقه چی، صادق زاده، مجتبی سبزه، احمد محمدپور، محمد شهبازی، دریاباری، مهرداد خوشبختی، احمد آریامنش، محمد نباتی، محمدمهدی راضی، محمدسعید نقاشیان، فرناز جهان بین، ابراهیمی، عظیم فلاح، محسن رهبری و ربابه حسین پور با موضوع کتابت آیه‌های قرآنی، اختصاص دارد.

در این دوره نیز سعی شده است همچون دوره‌های قبل همزمان با ایام نمایشگاه از نفرات برتر جشنواره تقدیر و از کتاب یازدهمین جشنواره بین‌المللی بسم الله رونمایی شود.

