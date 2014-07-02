70 پروژه در سفر مقام معظم رهبری به همدان تصویب شد/ دو پروژه هنوز اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال دهمین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به استان و شهرستان همدان است، اظهار داشت: 70 پروژه در سفر مقام معظم رهبری به همدان مصوب شد که تعدادی از آنها در شهرستان فامنین قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برای اجرای پروژه های مصوب در سفر رهبری 374 میلیارد و 353 میلیون ریال معادل 37 میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه شده است، عنوان کرد: اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های مصوب در سفر مقام معظم رهبری از محل دفتر رهبری، تملک دارایی استان و محل ردیف های دیگر تامین شده است.

فرماندار همدان با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی تمام پروژه ها تقریبا 100 در صدی بوده است، بیان کرد: یکی دو پروژه هنوز به پایان نرسیده که همین موضوع سبب می شود درصد پیشرفت فیزیکی طرح های مصوب سفر رهبری به 95 درصد برسد.

تعالی با بیان اینکه زمین چمن هاکی همدان در شهرک شهید بهشتی و ساخت تالار قرآن دو پروژه به پایان نرسده مصوبات سفر رهبری است، بیان کرد: ساخت 120 واحد مسکن مهر برای زوج های جوان با 12 هزار و 600 متر مربع زیر بنا، اجرای طرح هادی در 11 روستای همدان، بهسازی و آسفالت به طول 18 کیلو متر، آبرسانی به چهار روستا، ساخت 42 واحد شهری و روستایی، تکمیل و تجهیز پیست اسکی و غیره از جمله پروژه های اجرا شده مصوب در سفر مقام معظم رهبری است.

وی از برگزاری جلسات با گروه‌های مختلف در استان و تأکیدات مقام معظم رهبری به فرهنگ و معنویت در جامعه سخن گفت و ادامه داد: با نگاهی گذرا به این سخنان متوجه ژرف‌نگری ایشان در ارتباط با امور مختلف می‌شویم که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به استقبال با شکوه مردمی از مقام معظم رهبری در همدان، افزود: مقام عظمای ولایت در این سفر دیدارهای گوناگونی با اقشار مختلف مردمی داشته و به فراخور قشرهای مختلف بیانات ارزشمندی بیان کردند.

فرماندار همدان با تأکید بر لزوم گرامیداشت دهمین سالگرد سفر رهبری به دارالمومنین همدان خواستار توجه ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در این زمینه شد.