134 میلیارد ریال برای داروی درمان بیماران خاص مازندران صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول ظفرمند ظهر چهارشنبه در نشست مدیران بیمه سلامت استان یادآور شد: برای اولین بار در طول انقلاب اسلامی ایران علیرغم تمام توجهاتی که دولت های مختلف به امر بهداشت و درمان و بیمه مردم داشتند در دولت تدبیر و امید یک تحول خاصی صورت گرفت که به عنوان یک نقطه عطفی در سازمان های بیمه گر است.

وی بیان داشت: با تلاش های سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان خریدار خدمات سلامت و توجه دولت و شخص ریاست محترم جمهوری ، سلامت به عنوان اولویت نخست دولت درآمد.

وی افزود : در همین راستا در پایان سال 92 ، اداره کل بیمه سلامت مازندران هیچگونه بدهی به موسسات درمانی طرف قرارداد نداشته که این امر سبب ایجاد انگیزه و محرکی شده تا موسسات درمانی در ارائه خدمات خود به بیمه شدگان تجدید نظر نمایند و خدمات به موقع و باکیفیتی را ارائه کنند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران در ادامه یادآور شد: با اجرای پوشش بیمه سلامت همگانی و حرکت در مسیر تحول در نظام سلامت ، سعی نموده تا دغدغه مردم در دریافت خدمات درمانی بسیار کمتر شود.

ظفرمند در ادامه با اشاره به اینکه 100 درصد هزینه داروهای مورد نیاز در شیمی درمانی توسط این سازمان پرداخت می شود، ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال و در راستای افزایش سطح دسترسی به خدمات مورد نیاز بیمه شدگان ، با بیش از 60 دفتر پیشخوان دولت در سطح استان قرارداد ببندیم تا مردم بتوانند کار صدور و تحویل دفترچه را با سهولت بیشتری انجام دهند