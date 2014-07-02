به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا صالح قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه اخلاق که به مناسبت ماه مبارک رمضان در موسسه آموزش عالی بنت الهدی برگزار شد با تاکید بر ضرورت مراقبه نفسانی مراقبه را به دو قسم صغری و مراقبه کبری تقسیم کرد و گفت: مراقبه صغری همان مراقبه و مدیریت اعضا و جوارح است و مراقبه کبری نیز مراقبه قلبی است که به مراتب از مراقبه صغری مهمتر و بالاتر است.

وی با اشاره به عوامل سقوط انسان دو امر را برای جلوگیری از سقوط مهم دانست و اضافه کرد: کسی که می‌خواهد خود را از سقوط حفظ کند به دو چیز نیاز دارد، اول شناخت و معرفت و دوم داشتن ابزار مناسب است.

معاون فرهنگی جامعه المصطفی در ادامه به روایتی از حضرت علی (ع) اشاره کرد و بیان داشت: از حضرت راجع به ایمان سوال شد که ایشان در پاسخ ایمان را دارای چهار پایه دانستند و گفتند: ایمان بر چهار پایه صبر، یقین، عدل و جهاد استوار است. که صبر هم چهار قسم دارد: شوق، شفق، زهد و ترقب.

مفهوم شوق به خدا

وی اضافه کرد: شوق یعنی علاقه و اشتیاق به بهشت زیرا اگر علاقه به چیزی وجود نداشته باشد انسان نمی‌تواند از هواهای نفسانی خود دل بکند و حرکت کند.

حجت الاسلام صالح، شفق را به معنی ترس دانست و اظهار داشت: کسی که از جهنم بترسد از محرمات دوری می کند و در ورطه حرام الهی نمی افتد و در همه حال خود را از گناه حفظ می کند.

وی ادامه داد: کسی که در دنیا اهل زهد باشد می‌تواند مصیبت‌ها را تحمل کند و در عین حال هر انسانی منتظر مرگ است و باید انتظار مرگ را بکشد که این همان مراقبه است.

معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی با اشاره به توجه و دقت در ورودی‌های روح انسان خاطرنشان کرد: زبان، چشم و گوش ورودی های روح انسان هستند که انسان بایستی بر این ورودی ها دقت داشته باشد.

باید به طور مستمر بر زبان نظارت داشته باشیم

وی در مورد مراقبت از زبان نیز گفت: بایستی به طور مستمر بر زبان نظارت داشته باشیم تا جایی که قبل از بیان هر چیزی ببینیم رضایت خدا در بیان آن کلام هست یا نیست؟.

حجت الاسلام صالح افزود: اینکه می‌گویند انسان باید سکوت کند، به معنای سخن گفتن نیست، بلکه منظور این است که انسان باید از گناهان سکوت کند و این کار بسیار سخت است.

معاون فرهنگی تربیتی جامعه المصطفی، کنترل چشم را یکی دیگر از راه های تزکیه نفس دانست و تصریح کرد: در روایات نگاه آلوده به تیر زهر آلود تشبیه شده است زیرا نگاه آلوده مانند زهر که در تمام بدن انتشار می یابد، نشر پیدا می کند و می تواند مقدمه لغزش های دیگر باشد.

وی در پایان تاکید کرد: روزه قلب که همان مراقبه کبری است از روزه چشم و زبان و گوش بالاتر است و اگر کسی تقوا داشته باشد نورانی است یعنی هم خودش نور دارد و هم دیگران را روشن می کند.