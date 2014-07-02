بی قراری صاحب «کفش های مکاشفه» در بستر/ مشکل بیمه درمانی احمد عزیزی برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، احمد عزیزی که در میان اهالی شعر معاصر به شاعر یاسها معروف است چند سالی است که در بخش آی سی یو بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در نوعی اغما به سر می برد.

نارسایی کلیه و اغمایی که احمد به آن مبتلاست باعث نشده است که او احساس ها، غمها و شادی های اطرافیان خود را درک نکند و به آنها واکنش نشان ندهد.

او در بالندگی شاعرانه های انقلاب و قدیسان مذهب تشیع دستی توانا و با برکت داشته است به در واقع "کفشهای مکاشفه" را برای پرواز در این مسیر آفریده است.

احمد عزیزی در چهارم دی ماه ۱۳۳۷ در سرپل ذهاب کرمانشاه به دنیا آمد. او در کودکی با عشایر سیاه چادرنشین حشر و نشر فراوان داشت و قبل از رفتن به دبستان، خواندن و نوشتن را بدون داشتن معلم و تنها از روی کنجکاوی و تأمل و دقت به نوشته‌های روی تابلوها و اسامی خیابانها و... به خوبی فرا گرفت.

وی قبل از پیروزی انقلاب به دعوت شمس آل احمد به تهران رفت و دیداری نیز با مرتضی مطهری داشت. وی با آغاز جنگ به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و برای مدتی ساکن شهرستان نور شد سپس در تهران اقامت گزید و به همکاری با روزنامه جمهوری اسلامی پرداخت.

احمد از پانزدهم اسفندماه ۱۳۸۶ به علت کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی در بخش آی سی یو بیمارستان امام رضا کرمانشاه تا کنون بستری است.

دو روز قبل اما خواهر فداکار احمد عزیزی که سالهاست زینب وار بر بالین او پرستاری می دهد در تماس با خبرگزاری مهر با صدایی لرزان خواست که مردم برای احمد در مطلع ماه مبارک رمضان دعا کنند.

حال خالق ملکوت تکلم خوب نیست

او گفت که خالق "ملکوت تکلم" حالش خوب نیست و چند صباحی است که بی قراری می کند و پزشکان اوضاع دستگاه گوارش او را مساعد نمی دانند.

زینب عزیزی گفت: در چند ماه گذشته حال عمومی احمد دچار مشکلاتی شده بود و علت این موضوع نیز طولانی شدن بستری وی بوده است.

خواهر احمدی عزیزی گفت: دستگاه گوارشی احمد در چند هفته پیش به علت طولانی شدن مدت بستری و یکجانشینی اش، دچار خراش شده است که در حال حاضر پزشکان معالج در حال درمان وی هستند.

عزیزی با اشاره به اینکه هم اکنون حال عمومی احمد عزیزی همچنان ثابت است، تاکید کرد: مدتی حال احمد خوب بود ولی از چندی پیش در هنگام غذاخوردن دچار افزایش فشار خون می شد که با انجام برخی از آزمایشات متوجه برخی از مشکلات در دستگاه گوارش وی همانند خراش و... شدیم.

وی بیان داشت: در حال حاضر درمان این عارضه در وی به صورت تزریقی در حال انجام است.

اما در روزهای گذشته موضوعی که بازهم در مورد احمد نگران کننده است تمدید دفترچه درمانی اوست که به شکلی عجیب همچنان در بلاتکلیفی قرار داشته است. موضوعی که سال گذشته و در خردادماه اتفاق افتاد و با پایان مدت اعتبار دفترچه درمانی احمد صدا و سیما که هزینه این دفترچه را بر عهده گرفته بود برای تمدید اقدام نکرد.

مسئولان فرهنگی کشور نیز که یکی از خطیرترین وظایف را بر عهده دارند به شکلی باور نکردنی از تمدید دفترچه درمانی احمد عزیزی ناتوان بودند و حتی خبر هایی که چند بار مبنی بر مرتفع شدن این مشکل منتشر شد توسط خانواده احمد رد و اعلام کردند که همچنان قادر به پرداخت هزینه سنگین دارو ها نیستند.

مشکل دفترچه درمانی احمد عزیزی در مسیر حل شدن

در همین رابطه خواهر احمد عزیزی صبح امروز به خبرنگار مهر گفت: تا به امروز که با شما صحبت می کنم دفترچه درمانی برای احمد تمدید و یا صادر نشده است و همچنان هزینه های درمان که کمر شکن است را به صورت آزاد پرداخت می کنیم.

وی با اشاره به پیگیری های استاندار کرمانشاه در این زمینه گفت: در روزهای اخیر اطلاعی به ما دادند که با تأکید استاندار کرمانشاه قرار است خود بیمارستان مشکل تامین داروها را به شکل آزاد برطرف کند که اگر چنین شود حقیقتا مشکل درمان احمد تسهیل خواهد شد.

عزیزی گفت: برخی به شکلی وانمود می کنند که مشکل درمان احمد عزیزی مربوط به ارشاد است در حالی که ارتباطی با فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد. صداو سیما تمدید دفترچه درمانی احمد را پذیرفته بود که از خرداد سال گذشته این تمدید انجام نشد.

وی افزود: برخی داروهای احمد مثل آمپول ضد اسپاسم برای هر دوز مبلغی معادل 3 میلیون تومان دارد که خرید آن به صورت آزاد امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، به هر حال خبر بر طرف شدن و یا به عبارت درست تر در مسیر برطرف شدن مشکل تمدید دفترچه درمانی احمد عزیزی و تأمین داروهای او آن هم در شرایطی که وی در شرایط مساعدی به سر نمی برد می تواند نقطه امید و دلگرمی برای اهالی فرهنگ و هنر استان کرمانشاه و کشور باشد.

رایزنی ها برای تمدید دفترچه احمد عزیز در حال نتیجه دادن است

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: رایزنی ها برای رفع مشکل خرید داروهای احمد عزیزی در حال انجام است و این موضوع به مراحل امیدوار کننده ای رسیده است.

صلاح الدین قره تپه اظهار داشت: سال گذشته بود که معاونت مربوطه در صداو سیما که متولی تمدید دفترچه احمد عزیزی بود این پرداخت ها را خارج از توان خود اعلام کرد و این مسئله به وجود آمد که امیدوارم با پیگیری هایی که در حال انجام است این مشکل به زودی بر طرف شود.

وی افزود: پیگیری های مسئولین استانی در کرمانشاه هم جای تقدیر دارد این رایزنی ها در حال انجام است البته مسئولین کشوری نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه گفت: باید همه کسانی که می توانند در این زمینه گره گشایی کنند در قبال این موضوع احساس وظیفه نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه که مسلم است احمد عزیزی از چهره های ماندگار شعر معاصر است و در شرایطی که پزشکان وضعیت عمومی او را نا مساعد اعلام می کنند دیگر نباید دغدغه هزینه های درمانی وی وجود داشته باشد.

گفتنی است خانواده احمد عزیزی از همه مردم کرمانشاه خواسته است که در ماه مبارک رمضان برای بهبودی احمد عزیزی دعا کنند.