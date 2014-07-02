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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۹

رسولی تاکید کرد:

استفاده از توان فکری دانشگاهیان در همدان روند توسعه پایدار شهری را سرعت می دهد

استفاده از توان فکری دانشگاهیان در همدان روند توسعه پایدار شهری را سرعت می دهد

همدان - خبرگزاری مهر: شهردار همدان با تاکید بر اینکه دانشگاه های همدان با پتانسیل موجود بازوی فکری و معنوی شهر و مدیریت شهری همدان هستند، گفت: استفاده از ظرفیت و توان فکری دانشگاهیان در همدان روند توسعه پایدار شهری را سرعت می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی رسولی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک مدیران دانشگاه آزاد همدان که در شهردای همدان برگزارشد، گفت: شهر و مدیریت شهری همدان باید از پتانسیل دانشگاه آزاد اسلامی بهره گیری کرده تا بهتر و علمی تر کارها را به سرانجام برساند.

وی افزود: شهرداری و مجموعه مدیریت شهری همدان با تمام توان در خدمت دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی است تا با تعامل و همکاری در خدمت رسانی به مردم بیش از پیش تاثیر گذار باشد.

شهردار همدان با بیان اینکه مهمترین اولویت درز اجرای برنامه های شهرداری جلب رضایت شهروندان است، گفت: با استفاده از توان فکری نخبگان برای توسعه شهر همدان تلاش و از ایده ها و نظرات کارشناسان در این زمینه استفاده می شود.

رسولی با تاکید بر اینکه توسعه شهر همدان نیازمند همکاری همه جانبه مردم و مدیران با مجموعه شهرداری است، گفت: مدیریت واحد شهری، همدان را به سر منزل مقصود در توسعه شهری رهنمون می کند.

وی با بیان اینکه شهر همدان به لحاظ دارا بودن مراکز دانشگاهی و علمی در کشور مطرح است، ارتباط هر چه بیشتر دانشگاهیان و مدیران شهری را خواستار شد.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان همدان نیز در این نشست با اشاره به تعامل با شهرداری در برگزاری نشست ها و همایش ها گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با توان و پتانسیل علمی و پژوهشی خود راه گشای بسیاری از مشکلات مدیریت شهری در همدان خواهد بود.

سید اصغر تروهید تاکید کرد: میز مدیریت و جایگاه اداری برای هیچ کس پایدار نیست بلکه امانتی است که باید به سلامت و با دلی آسوده به دیگری واگذار کرد.

کد مطلب 2324043

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