استاندارد آسانسورهای هفت شهرستان همدان بررسي نمي شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تيموري ظهر چهارشنبه در شوراي فني استان که در دفتر معاون عمراني استاندار همدان و در خصوص صلاحيت مونتاژ آسانسور و قيمت تصويبي آسفالت براي پروژه هاي عمراني و پيمانكاران برگزار شد، گفت: نصب آسانسور در حيطه كار صنعت و معدن است و تاییدیه نهايي آن بر عهده اداره استاندارد است.

فرهاد تيموري ابراز داشت: تاييد آسانسور و نصب آن منوط به آنست كه اداره استاندارد و بازرسين استاندارد ايمني نصب آن را تاييد كنند.

وي با اشاره به اينكه نصب و طراحي آسانسور بر عهده نظام مهندسي است، ادامه داد: استاندارد هاي متعددي وجود دارد كه شامل استاندارد اجباري است و آسانسور نيز جزو كالاهاي مشمول استاندارد اجباري است.

مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان همدان با اشاره به اينكه آسانسور به عنوان يك كالا قابل نظارت دائمي نيست، بيان داشت: آسانسور بيشتر يك خدمت است تا كالا بنابراين نمي توان همواره آن را چك كرد.

تيموري با بيان اينكه تاییدیه طراحي و مونتاژ آسانسور توسط سازمان صنعت انجام مي شود، عنوان داشت: آسانسور كالايي بوده كه مشمول استاندارد اجباري است اما به نحوي نيست كه پروسه اي باشد.

وي ابراز داشت: سامانه اي اخيرا براي ثبت نام انبوه سازان براي نصب آسانسور طراحي شده كه با ثبت نام در اين سامانه شركت بازرس مشخص مي شود.

تيموري با بيان اينكه به جز همدان و ملاير هيچ نظارتي بر كنترل آسانسور استاندارد در استان همدان وجود ندارد، اظهار داشت: بايد به همه شهرداري ها ابلاغ شود كه صدور پايان كار مشروط به اخذ تاییدیه از استاندارد است.

مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان همدان در مورد وسايل شهر بازي نيز گفت: صنعت بيمه در اين مورد مشكلاتي ايجاد كرده به طوريكه بايد ابتدا استاندارد وسيله بازي تایید و سپس براي آن بيمه صادر شود در حاليكه اين مورد رعايت نمی شود.

تيموري ابراز داشت: در مورد آسانسور نيز شركت هاي نصاب، بعد از يك سال خدمات پس از فروش دارند.

مدير كل بنياد مسكن استان همدان نيز در اين جلسه ابراز داشت: اينكه گرفتن پايان كار براي ساختمان منوط به تايید اداره استاندارد باشد موضوعي است كه بايد ضميمه پرونده پيمانكاران شود.

حسن ظفري گفت: اين موارد بايد به پيمانكاران اطلاع داده شود تا در آينده مشكلي وجود نداشته باشد.

وي اظهار داشت: بحث طراحي آسانسور از مقوله نصب و راه اندازي جدا است و بايد هر كدام از سازمان هاي مربوطه بر مراحل نصب آسانسور نظارت داشته باشند.