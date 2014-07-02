ثبت نام بیمه تکمیلی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نام نویسی بیمه تکمیلی درمان ویژه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان استان زنجان از روز سه شنبه آغاز شد.



تنها اعضاء صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و روزنامه نگاران و افرادی که از طریق این صندوق تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند مجاز به استفاده از خدمات بیمه درمان تکیملی می باشند.



همچنین متقاضیانی که شرایط لازم برای عضویت را دارند در صورت طی مراحل عضویت قبل از ثبت نام، می توانند از این خدمات استفاده کنند.



علاقمندان می توانند با مراجعه به سایتhttp://www.honarcredit.ir نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی اقدام کنند.



فراخوان دومین جشنواره قرآنی "گناهان زبانی" در زنجان اعلام شد



رئیس حوزه هنری استان زنجان با اشاره به اعلام فراخوان دومین جشنواره قرآنی "گناهان زبانی" گفت: علاقمندان تا (31شهریورماه) سالجاری می توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

حمیدرضا اسماعیلی، اظهار کرد: دومین جشنواره قرآنی "گناهان زبانی" نیز به صورت منطقه ای ویژه استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، اردبیل، همدان، کردستان، قزوین، قم، الرز، گیلان، تهران و زنجان با موضوع گناهان زبانی از دیدگاه قرآن و احدایث برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این دوره از جشنواره در سه بخش هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری و شعر طنز برگزار می شود، ابراز کرد: جمال رحمتی، همایون اسعدیان و ناصر فیض به ترتیب دبیران علمی این سه بخش جشنواره هستند.

این مقام مسئول تشویق و ترغیب هنرمندان به منظور غنای آثار خود با استفاده از قرآن و منابع قرآنی را یکی از مهم ترین اهداف جشنواره برشمرد و افزود: آشنایی هر چه بیشتر هنرمندان با ابعاد گوناگون ادبی و هنری قرآن و معرفی بیشتر قرآن به عنوان الگوی اعتقادی و فکری و زیبایی شناسی به عنوان پشتوانه غنی هنرهای ایرانی نیز از دیگر اهداف مهم این جشنواره است.

اسماعیلی ایجاد بستر مناسب برای بروز خلاقیت های هنری و شناسایی هنرمندان فعال در عرصه دینی و ارج نهادن به هنرمندانی که با تاثیرپذیری و انس با قرآن، به آثار برتر هنری دست پیدا کرده اند را نیز از جمله اهداف جشنواره عنوان کرد.

اسماعیلی با یادآوری اینکه نمایشگاهی از آثار منتخبین رشته های تجسمی راه یافته به بخش مسابقه برپا می شود، گفت: زمان برگزاری این نمایشگاه (13 تا 21 مهرماه) سالجاری مصادف با قربان تا غدیر خواهد بود.

رئیس حوزه هنری استان زنجان با اشاره به اینکه هنرمندان می توانند آثار هنری خود را در قالب های کاریکاتور، شعر طنز و فیلم کوتاه (100 ثانیه ای) تا (31 شهریورماه) سالجاری ارسال کنند، یادآور شد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و مقررات جشنواره می توانند به پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری استان زنجان به آدرس www.artzanjan.ir مراجعه و یا با شماره 02433420862 تماس حاصل کنند.

دومین جشنواره قرآنی "گناهان زبانی" با مشارکت موسسه دارالقرآن کریم زنجان برگزار می شود و زمان برگزاری مراسم اختتامیه و اهداء جوایز برگزیدگان همزمان با (20 مهرماه) سالجاری خواهد بود.



پرویز آزادی، برترین مدیر سینما در سطح کشور معرفی شد



پرویز آزادی، مدیر سینما بهمن زنجان در نخستین دوره ارزشیابی کارکنان، مدیران امور سینمایی و مدیران سینماهای استان ها به عنوان برترین مدیر سینما در کشور معرفی شد.

در پی نخستین دوره ارزشیابی کارکنان، مدیران امور سینمایی و مدیران سینماهای استانها از سوی موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز حوزه هنری، پرویز آزادی مدیر سینما بهمن زنجان با دریافت 100 امتیاز به عنوان برترین مدیر سینما در کشور معرفی شد.

در همین راستا مدیران امور سینمایی استانهای اصفهان و قزوین به عنوان مدیران برجسته شناخته شدند و همچنین مدیران امور سینمایی استان های کرمانشاه، همدان و چهارمهال و بختیاری نیز به عنوان مدیران برتر معرفی شدند.

ارزشیابی مدیران امور سینمایی استانها و مدیران سینماها با حضور تمامی مدیران ستادی و طی یک جلسه مشترک 4 ساعته از سوی موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز حوزه هنری صورت گرفته است.