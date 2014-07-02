70 درصد از مجموع بودجه وزارت ورزش و جوانان در اختیار استان ها و مناطق محروم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل ورزش و جوانان استان زنجان افزود: مدیریت ارشد ورزش استان با داشتن تعامل خوب با استانداری، فرمانداری و نمایندگان مجلس، زمینه ای ایجاد کند که ورزش و جوانان به عنوان یک اصل در استان محسوب شود و این بودجه نه تنها در این حد بلکه بیشتر از 100درصد نیز تحقق یابد.



وی توسعه فعالیت های ورزشی در کشور و محقق شدن برنامه های این حوزه را نیازمند ورود بخش خصوصی به این عرصه عنوان کرد و ادامه داد: باید توجه جدی به بخش خصوصی به عنوان یک امر لازم و مهم مورد توجه قرار گیرد.



خادم تصریح کرد: مدیریت ورزش و جوانان استان ها با توجه به همه محدودیت های بودجه ای و به رغم تحریم های اعمال شده و مشکلاتی که طی این سالها ایجاد شده باید تغییر جهت داده و به سمت عملیاتی شدن کارها گام بردارند.



معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان کشور گفت: اگر بخش خصوصی وارد کار اجرا و دراختیار گرفتن کار ورزش و جوانان در استان ها نشود بطور حتم نمی توان در این عرصه تاثیرگذار و موفق شد.



خادم با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید برای حضور در عرصه سرمایه گذاری ورزشی ترغیب شود، افزود: رفتار خوب با سرمایه گذاران علاقه مند عرصه ورزش و ایجاد شرایط مناسب و بی حاشیه برای بخش خصوصی لازمه موفقیت در کارها است.

وی با بیان اینکه باید مانع از طرد شدن و دلزدگی بخش خصوص در زمینه سرمایه گذاری ورزشی شویم افزود: اگر بخش خصوصی از ورزش طرد شود نه تنها یک توان و پتانسیل رااز دست می دهیم بلکه دیگر سرمایه گذاران را نیز تهدید به این کرده ایم که با ورود به این عرصه بطور حتم با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد که نهایتا با دور کردن آنها خود متضرر خواهیم شد.



معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان کشور افزود: مدیریت ورزش استان باید با یک نگاه پدرانه سرمایه گذاران را به سمت ورزش جذب، جلب و از آنان حمایت کند و در واقع این فرهنگ و هنجار را در استان ایجاد کند که بخش خصوصی یعنی حامی که می تواند بارها را در دراز مدت بر دوش بکشد.



خادم با بیان اینکه تعامل مدیریت ورزش استان با دستگاه های هم عرض، استفاده از توان بخش خصوصی و حمایت جدی از آن باید به عنوان یک اصل مهم مورد توجه باشد، افزود: کاری که در مجلس در ابتدای شروع کار مدیریت جدید وزارت ورزش و جوانان توانستیم انجام بدهیم افزایش 120 درصدی بودجه ورزش کشور نسبت به لایحه بود اما با این قید که عمده و تقریبا 100 درصد این افزایش بودجه ورزش و جوانان استان به شورای برنامه ریزی استان ها و مناطق کمتر برخوردار اختصاص پیدا کرد.



وی با تاکید بر اینکه باید از توان و سرمایه بخش خصوصی در زمینه اجرا و اتمام پروژ های ورزشی استفاده کرد افزود: اتمام پروژه های نیمه تمام ورزش کشور نیازمند 100 هزار میلیارد ریال اعتبار است.



خادم با یادآوری اینکه سه هزارو 500 پروژه ورزشی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد ادامه داد: متاسفانه کل بودجه مصوب شده نزدیک 10 هزار میلیارد ریال است که طبیعتا این مناسب نیست که امیدواریم طی سالجاری پروژه های نیمه تمام ورزشی که از پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد برخوردارند به بهره برداری برسند.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه توجه به مقوله جوانان و بانوان را از سیاست ها و رویکردهای این وزارتخانه عنوان کرد افزود: جوانان نباید در فعالیت ها و جار و جنجال های ورزش گم شوند هرچند که کار حوزه ورزش در استان اجرایی و کار در حوزه جوانان نیز به صورت تئوری است و در حقیقت با حمایت از تشکل های مردمی و فراهم کردن شرایط لازم و بهره مندی از همفکری آنان می توان زمینه را بوجود آورد که آینده مدیریت کلان در سطح استان پربارتر شود.

خادم با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند توجه به به این حوزه را مورد تاکید قرار داد و گفت: مدیریت کلان ورزش وجوانان استان باید بانوان را که نیمی از جمعیت جامعه را شکل می دهند باور جدی داشته باشد و شرایط را برای حضور آنان در عرصه ورزش بیش از پیش فراهم آورد.

خادم با اشاره به اینکه طبق فرمایشات رهبری، حضور بانوان درعرصه های ورزش با رعایت چهارچوب های ایرانی و اسلامی خود حامل یک پیام است افزود: حضور پر قدرت این قشر زمینه ساز نشاط و پویایی بیشتر جامعه می شود و آینده پرنشاط تری را برای کل جامعه رقم زده و سرزندگی و سلامت را در نیمی از جمعیت توسعه می دهد.

با حضور امیر رضا خادم سید ارسلان حسینی به عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان زنجان منصوب و از تلاش‌های 8 ساله ایرج رحمانی مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان زنجان قدردانی به عمل آمد.