وجود 58 هزار بي سواد و كم سواد در خوزستان

موسي شيخي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: اهداف كيفي طرح توسعه سوادآموزي و اجراي طرح پوشش تحصيلي بي سوادان و كم سوادان برای كاهش تعداد بي سوادان در گروه سني زير 50 سال، ارتقاي سطح فرهنگ عمومي و نشر فرهنگ اسلامي و تلفيق سوادآموزي با مهارت هاي اساسي در این استان اجرا می شود.



شیخی عنوان کرد: اهداف كمي اين طرح نيز تحت پوشش قرار دادن تعداد 36 هزار نفر بي سواد در سطح استان، تحت پوشش قرار دادن تعداد 12 هزار نفر كم سواد در دوره انتقال و تحت پوشش قرار دادن تعداد 10 هزار نفر كم سواد در دوره تحكيم سواد است.



وي، وجود آمار بالاي بي سوادان و كم سواد در استان خوزستان را از جمله ضرورت های اجرای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش در استان دانست.



معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش خوزستان تصريح كرد: حجم عملياتي منطقه اي در خصوص پوشش بي سوادان و كم سوادان در فعاليت هاي سوادآموزي و عقد تفاهم نامه با ساير نهادهاي دولتي و غير دولتي را تعيين مي كنيم. مديران آموزش و پرورش و ساير نهادهاي دولتي و غير دولتي بايد برنامه ريزي هاي انجام شده ما را به منظور تحقق اين پوشش انجام دهند.



شيخي با اشاره به اينكه در سال گذشته تعداد 36 هزار و 800 نفر در فعاليت هاي سوادآموزي شركت داشته اند، گفت: عوامل اجرايي و آموزشي مدرسه نيز بايد در طول سال تحصيلي شناسايي، جذب، آموزش و ارزشيابي بي سوادان و كم سوادان و پيشگيري از ترك تحصيل دانش آموزان را اجرا كنند.



به گزارش خبرنگار مهر، نظارت بر اجراي طرح و ارزيابي عملكرد عوامل اجرايي توسط معاونت سوادآموزي اداره كل آموزش و پرورش استان انجام مي شود.



