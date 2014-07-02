به گزارش خبرنگار مهر، مدير برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه يزد در نشست اعضاي شوراي دانشگاه يزد در سالن استقلال با بررسی ضرورت ها و الزامات تدوین یک طرح جامع در چارچوب اهداف و برنامه های جدید وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، بر دو اصل محوری "مدیریت مبتنی بر عملکرد" و "عملکرد در راستای برنامه" تأکید کرد.

محمدمهدي لطفي با تأکید بر برنامه محوری در دوره جدید بيان كرد: حوزه های مختلف ستادی وزارت با "سخت گیری و حساسیت زیاد" دانشگاه ها را رصد می کنند و عملکردها را مورد توجه قرار می دهند همچنین تصویب رشته ها و مجوز ایجاد و توسعه گروه ها و دانشکده ها با دشواری و ضابطه مندی بیشتری از سوی دفتر گسترش آموزش عالی صورت می گیرد.

نظام هاي پذيرش دانشجو در حال بازنگري است

وي خاطرنشان كرد: نظام های پذیرش دانشجو در حال بازنگری است و حتی تصویب پروژه های عمرانی جدید نیز در راستای طرح جامع صورت می گیرد.

مدير برنامه، بودجه و تحول اداري دانشگاه يزد با اشاره به تغییرات بنیادی در نظام بودجه ریزی خاطرنشان كرد: نظام بودجه ریزی نیز در حال تغییر از شیوه تاریخی به عملکردی است.

وی ادامه داد: در دوره جدید پژوهش، فناوری و کارآفرینی مبتنی بر تقاضا و نیاز جامعه تبدیل به ضرورت شده است و با وجود اینکه کسب شرایط مالی پایدار با افزایش درآمد اختصاصی به 40 درصد بودجه در برنامه پنجم تکلیف شده است اما وزارت علوم هدف 50 درصد را دنبال می کند.

تعامل وزارت علوم در سال آينده بر اساس عملكرد دانشگاه ها خواهد بود

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد خاطرنشان کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، نظام چانه ‌زنی در حال برچیده شدن است و به طور قطع سال آینده تعامل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با دانشگاه ها بر اساس عملکرد خواهد بود.

وی با بیان اینکه مدیریت مبتنی بر عملکرد و عملکرد در راستای برنامه، سرلوحه برنامه های مدیریت جدید دانشگاه قرار دارد يادآور شد: با توجه به چشم انداز اعلام شده در دوره جدید باید توجه داشت که بدون داشتن برنامه، اهداف و شاخص های عملکردی، مشخص و پایش مستمر آنها نه حرکت در مسیر چشم انداز میسر است و نه کسب بودجه و امکانات.

در این راستا، تدوین مدل رتبه بندی عملکرد در دانشگاه یزد بلافاصله پس از استقرار مدیریت جدید، بازنگری ساختارها و تشکیلات دانشکده ها با نگاه جدید، آغاز کار تدوین طرح جامع پنج ساله و تشکیل کمیته نمایندگان طرح و برنامه دانشکده ها با معرفی رئیس دانشکده ها از جمله اقداماتی بود که مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد از اجرای آن در این دانشگاه خبر داد.