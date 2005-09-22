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۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۱۴

سخنگوي تشكيلات خودگردان فلسطين:

اسرائيل حق تصميم گيري يكجانبه در مورد گذرگاه ها را ندارد

نبيل ابوردينه سخنگوي رياست تشكيلات خودگردان فلسطين گفت:اسرائيل حق ندارد بدون دستيابي به اجماع نهايي، تصميمات يكجانبه درموردگذرگاه ها و مرز بين مرز نوار غزه و مصر اتخاذ كند.

به گزارش خبرگزاري مهر"نبيل ابوردينه" با اعلام اين مطلب به خبرگزاري فرانسه گفت :گذرگاه ها ومرزها بايد درچارچوب توافقات نهايي حل و فصل شود، لذا اسرائيل حق ندارد هيچ گونه تصميم و يا تدابيريكجانبه اي را تا پيش از دستيابي به توافق نهايي دراين خصوص اتخاذ كند .

وي بر ضرورت بازگشت اسرائيل به ميزمذاكرات صلح براي دستيابي به توافقات نهايي درخصوص مسائل حل نشده تاكيد كرد.

سابن حداد سخنگوي وزارت امور داخلي رژيم صهيونيستي امروزبه خبرگزاري فرانسه گفت : اين گذرگاه ها به مثابه نقاط مرزي بين المللي است و كساني كه مي خواهند از گذرگاه ها عبور كنند، همان اقداماتي كه درگذرگاه پل النبي بين اسرائيل و اردن و فرودگاه بن گورين در تل آويو اجرا مي شود، درمورد آنها نيز صورت مي گيرد.

وي افزود: اين بدين معنا است كه خارجي ها و اسرائيلي هايي كه ازغزه به اسرائيل( اراضي اشغالي 1948) مي آيند، مطابق قوانين وارد مي شوند و آنها بايد حتما رواديد همراه خود داشته باشند تا مهر شود.

 رژيم صهيونيستي سالهاست كه كنترل تمام گذرگاه هاي زميني، دريايي و زميني اراضي اشغالي را در كنترل و اختيار خود گرفته است و حتي با وجود خروج نظاميان اين رژيم از غزه حاضر نيست، كنترل اين گذرگاه ها را به فلسطينيان واگذار كند.

کد مطلب 232415

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