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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۷

فروش نقاشي سه‌گانه فرانسیس بيكن بالغ بر 27 ميليون پوند

فروش نقاشي سه‌گانه فرانسیس بيكن بالغ بر 27 ميليون پوند

نقاشي مشهور سه بخشي فرانسيس بيكن از چهره دوستش در يك حراجي در لندن به قيمت 26 ميليون و 700 هزار پوند به فروش رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي‌بي‌سي، اين نقاشي كه تصوير جورج دير است و در سال 1967 كشيده شده دربرگيرنده سه نقاشي از سه بخش از صورت مدل وي در ابعاد 11 در 14 اينچ (28 در 36 سانتيمتر) است.  

اين نقاشي يكي از پنج نقاشي سه بخشي موجود از چهره دير است و از سال 1970 در يك مجموعه خصوصي نگه داري مي شد. اين اولين باري بود كه اين نقاشي در يك حراجي عرضه شد.

به گفته ساتبي، بهترين ركورد براي تابلويي از بيكن قيمت 23 ميليون پوند بود كه براي تابلويي در فرمت معمول پرداخت شده بود.

كارشناس ساتبي افزود مجموعه داران خصوصي واقعا خواهان داشتن تابلوهاي بيكن هستند. ارتباط بسيار نزديك اين دو دوست نيز يكي از عواملي است كه موجب اهميت بيش از اندازه اين پرتره سه گانه شده است. 

کد مطلب 2324152

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