گرد و غبار در کرمان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم سلاجقه عصر چهارشنبه در خصوص وضعیت هوای استان کرمان گفت: از ابتدای هفته جاری شاهد بروز پدیده گرد و غبار در آسمان استان کرمان و به خصوص در استانهای شرقی و شمالی هستیم و این پدیده طبق پیش بینی های موجود ادامه خواهد داشت.

وی گفت: استقرار جبهه هوایی با ثبات در استان و همچنین بادهای 120 روزه موجب شده گرد و غبار در استان کرمان افزایش یابد.

سلاجقه ادامه داد: در حال حاضر پدیده گرد و غبار و افزایش دمای هوا در اکثر مناطق و شهرستانهای کرمان قابل مشاهده است و شاهد بروز طوفان شن در شهرستانهای شرقی استان نیز هستیم.

وی گفت: پیش بینی ما طبق نقشه های هواشناسی کاهش نسبی این پدیده از روز جمعه است.

وی ادامه داد: دمای هوای ظهر کرمان نسبت به روزهای گذشته کمی کاهش یافته اما گرمترین نطقه استان همچنان شهداد با 46 درجه سانتیگراد است.

وی به مردم توصیه کرد در ساعات آلودگی هوا به خصوص در اوج گرمای هوا افراد بیمار و سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی احتیاط لازم را انجام دهند.