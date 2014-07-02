به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی بعد از ظهر چهار‌شنبه در جمع زائران و مجاوران حرم حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: انسان برای آخرت خود باید توشه‌ای فراهم نماید و با اعمال نیک وسیله آسایش خود را در آن دنیا فراهم کند.

وی به منزل آخرت اشاره کرد و گفت: اگر انسان یک سری از موارد را در زندگی رعایت نکند موجب عذاب قبر او بعد از مرگش می‌شود.

امام جمعه قم با بیان اینکه اولین منزل و آغاز سفر قیامت با قبر شروع می‌شود، افزود: اگر انسان از این منزل اول به آسانی گذر کند در مابقی راه مشکلی نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: قبر برخلاف ظاهر خاموش و سردی که دارد دارای شعور و حرکت، احساس و درک است.

سخن چینی موجب عذاب قبر می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سخن چینی اشاره کرد و افزود: سخن چینی از مواردی است که موجب عذاب قبر می‌شود.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه سخن چین کسی است که گفته‌های مردم را به کسانی که درباره آنها سخن گفته شده انتقال می‌دهد، تصریح کرد: به گفته امام صادق(ع) سخن چینی از هر سحر و جادویی بدتر است.

وی در سخنان خود برادری را از برترین پیوندها دانست و گفت: خداوند بین مسلمانان و مؤمنان رابطه اخوت برقرار کرده است و دوست دارد بین ما این رابطه پایدار و وحدت برقرار باشد و کسانی که وحدت جامعه را از بین می‌برند مرتکب گناه بزرگی می‌شوند.

حجت الاسلام سعیدی اظهار کرد: فرد سخن چین با عمل خود اسرار مردم را فاش می‌کند و کینه و دشمنی را در میان مردم ایجاد می‌کند و باعث می‌شود صمیمیت در جامعه از بین برود و در نهایت وحدت میان مردم سست شود.

فرد سخن چین تخم فتنه را در جامعه می‌کارد

وی تصریح کرد: عده‌ای با سخن چینی هایی که می‌کنند مسؤلان جامعه را بین مردم خراب می‌کنند و حتی عده‌ای با بهانه‌های مختلف می‌خواهند تا آبروی برخی از مسؤلان را بریزند که در این صورت آن فرد مسؤل دیگر پست و مقامی را نمی‌پذیرد و به جای آن کسانی به صحنه می‌آیند که شایسته آن پست و مقام نیستند.

امام جمعه قم با بیان اینکه سخن چین تخم فتنه را در جامعه می‌کارد، تصریح کرد: خداوند در قرآن فتنه گری را از کشتن زشت تر می‌داند.

وی با بیان روایتی از امام صادق(ع) گفت: سخن چین از شرور ترین افراد روی زمین است و وظیفه ما در برابر چنین افرادی این است که هرگز به سخن هایشان اهمیت و ترتیب اثر ندهیم.

حجت الاسلام سعیدی با بیان روایتی از امام باقر(ع) که بهشت حرام است برای افراد سخن چین، اظهار داشت: اگر انسان به ضررهای این کار ناپسند و عاقبت افراد سخن چین بیندیشد هرگز به این عمل زشت روی نمی‌آورد.