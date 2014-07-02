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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۸

طرح دانشکده کشاورزی دهلران شتاب می گیرد

طرح دانشکده کشاورزی دهلران شتاب می گیرد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه ایلام گفت: طرح دانشکده کشاورزی دهلران شتاب می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صحرایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان اعتبار خوبی برای سال 93 دیده شده و برای اجرای طرح دانشکده کشاورزی دهلران اعتبار اختصاص یافته است.

صحرایی افزود: برای اجرای این دانشکده 50 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: به ازای هر 12 نفر از جمعیت استان ایلام یک نفر در مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل است که باید از این ظرفیت برای توسعه همه جانبه ایلام بهره برد.

وی به استعدادهای نفت، گاز و کشاورزی دهلران اشاره و یادآور شد: با فعال شدن این طرح به یکی از ظرفیت های دهلران توجه شده و می تواند منبع تحول بزرگی در حوزه کشاورزی این شهرستان مرزی باشد.

صحرایی افزود: عملیات اجرایی این دانشکده سال 88 شروع شده و در دو سال گذشته به دلیل مشکلات در تامین و تخصیص اعتبار از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار نبود.

صحرایی ادامه داد: دانشکده کشاورزی دهلران در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز سال 94 به بهره برداری خواهد رسید.

خبرنگار: رمضان نوری

کد مطلب 2324180

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