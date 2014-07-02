احتمال پذیرش شکست در انتخابات افغانستان از سوی عبدالله عبدالله

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالله عبدالله" یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از احتمال پذیرش پیروزی رقیب انتخاباتی خود خبر داده است. سایت شبکه بی بی سی با اعلام این مطلب نوشت عبدالله گفته است در صورتی که قانونی و منصفانه بودن روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا به اثبات برسد حاضر است پیروزی "اشرف غنی زی" را بپذیرد.

این در حالی است که هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان طرف مقابل را به انجام تقلب در دور دوم انتخابات در روز چهاردهم ژوئن متهم کرده اند. به ادعای "کارن آلن" خبرنگار بی بی سی در کابل، مواضع عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین افغانستان در این خصوص نرم تر شده است.

دو هفته پیش ستاد عبدالله خواستار توقف سریع شمارش آرای انتخاباتی شد و تهدید کرد تا زمانی که در مورد وقوع تقلب گسترده در انتخابات تحقیق انجام نگیرد، نتیجه اعلامی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را نخواهد پذیرفت.

در همین حال کمیسیون انتخابات افغانستان از تاخیر در اعلام نتایج اولیه دور دوم انتخابات خبر داده است. قرار بود نتایج مذکور امروز اعلام شود. بر این اساس بروز برخی شبهات در شمارش آرای چندین حوزه رای گیری در برخی ولایت ها علت اصلی این تصمیم گیری بوده است.