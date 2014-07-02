كشف 198 كيلو ترياك در لارستان/ سارقان به عنف در شيراز دستگير شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسين خليفه در اين خصوص گفت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان مطلع شدند تعدادي از قاچاقچيان مواد مخدر قصد دارند مقداري مواد مخدر را از طريق راه هاي كوهستاني انتقال دهند.

وي ادامه داد: بلافاصله مأموران كارهاي اطلاعاتي خود را در اين خصوص آغاز و در اين رابطه يك خودرو پژو 405 را در جاده هاي مواصلاتي شناسايي كردند.

سرهنگ خليفه با بيان اينكه پس از طي مسافتي تعقيب و گريز در نهايت خودرو متوقف و در بازرسي از آن مقدار 198 كيلوگرم ترياك كشف شد، افزود: قاچاقچيان با استفاده از تاريكي شب از صحنه متواري شده و تلاش براي دستگيري آنان همچنان ادامه دارد.

كشف 2000 قرص اعتياد آور در داراب

فرمانده انتظامي شهرستان "داراب" استان فارس از كشف دو هزار و 247 عدد قرص اعتياد آور خبر داد.

سرهنگ حسين ديندارلو با اعلام اين خبر گفت: مأموران مطلع شدند فردي در مغازه خود اقدام به نگهداري و فروش قرص هاي اعتياد آورر و روانگردان مي كند.

وي ادامه داد: بلافاصله مأمورا ن به محل مورد نظر اعزام و در بازرسي از مغازه يك هزار و 377 عدد كپسول ترامادول، 60 عدد قرص متادون، 399عدد قرص پوپرنورفين، 150عدد قرص آلپروكسيم و 261عدد قرص كلونازپام كشف كردند.

خودرو سمند با 20 ميليون خلافي روانه پاركينگ شد

مأموران پليس راه " فيروز آباد" استان فارس يك دستگاه خودرو سمند را با 20 ميليون و 920 هزار ريال خلافي روانه پاركينگ كردند.

رييس پليس راه شمالي فارس با اعلام اين خبر گفت: مأموران پليس راه شهرستان "فيروزآباد" يك دستگاه خودرو سمند را كه از مبداً فيروزآباد به مقصد شيراز در حال حركت بود متوقف كردند.

سرهنگ كسري سيروسي ادامه داد: پس از استعلام، مشخص شد كه خودرو مورد نظر داراي 20 ميليون و 920 هزار ريال خلافي مي باشد.

وي گفت: خودرو جهت سير مراحل قانوني توقيف و به پاركينگ انتقال داده شد.

دستگيري سارقان به عنف در شيراز

فرمانده انتظامي شهرستان شيراز از شناسايي و دستگيري پنج سارق به عنف در شيراز خبر داد.

سرهنگ بهادر اسماعيلي با اعلام اين خبر گفت: مأموران كلانتري " قصر الدشت" شيراز هنگام گشت زني در حوزه استحفاظي يک دستگاه موتورسيکلت دو ترکه با پلاك انتظامي مخدوش را در حالي كه راكبان آن قصد سرقت از فردي را داشتند مشاهده كردند.

وي ادامه داد: سارقان به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار نموده كه پس از مسافتي تعقيب و گريز يك نفر از آنان دستگير و فرد ديگر متواري شد.

سرهنگ اسماعيلي با بيان اينكه از فرد دستگير شده يک دستگاه گوشي تلفن همراه کشف گرديد افزود: متهم در تحقيقات اوليه به سرقت و اخاذي با همدستي چهار نفر ديگر اقرار كرد.

فرمانده انتظامي شهرستان شيراز گفت: پس از هماهنگي قضايي و در يك عمليات غافلگيرانه چهار نفر همدست سارق دستگير و در بازرسي از محل اختفاء آنان سه عدد ساعت مچي، 15دستگاه گوشي تلفن همراه، يک دستگاه دوربين عکاسي، 15 عدد سيم کارت كشف و سه دستگاه موتور سيکلت که در سرقت ها مورد استفاده قرار مي گرفت، توقيف شد.

وي با اشاره به اينكه تعدادي از مالباختگان با مراجعه به كلانتري سارقان را شناسايي كردند افزود: شهروندان در صورت مشاهده با چنين افرادي بلافاصله مراتب را از طريق تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.

توقيف 141 رأس احشام قاچاق در "آباده"

فرمانده انتظامي شهرستان "آباده" استان فارس از كشف 141 رأس احشام قاچاق از يك دستگاه كاميون خبر داد.

فرمانده انتظامي شهرستان "آباده" استان فارس در اين خصوص گفت: مأموران کلانتری شهر "بهمن" اين فرماندهي اقدام به ایست و بازرسی در محورهاي مواصلاتي كردند.

سرهنگ غلامرضا هاشمي ادامه داد: مأموران ضمن كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه كاميون مظنون و پس از متوقف كردن آن تعداد 13 رأس گاو و 128 رأس گوسفند که فاقد مجوز از شبکه بهداشت بودند را كشف و توقيف كردند.

وي افزود: در اين رابطه يك نفر دستگير و به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي شد.