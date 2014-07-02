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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۳۷

نماینده پارلمان عراق مطرح کرد؛

ائتلاف اتحاد ملی هیئت رئیسه موقت انتخاب کند

ائتلاف اتحاد ملی هیئت رئیسه موقت انتخاب کند

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون از ائتلاف اتحاد ملی خواست که هیئت رئیسه موقت از میان نمایندگان خود انتخاب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حنان الفتلاوی اعلام کرد: اگر سنی ها درباره فرد خاصی برای جلسه بعدی پارلمان توافق نکردند از ائتلاف اتحاد ملی می خواهم که رئیس مجلس و معاونان موقت از داخل ائتلاف اتحاد ملی انتخاب کند تا مجلس فعال شود و  تا زمان انتخاب روسای سه گانه فعالیت کند به ویژه اینکه امکان تبدیل ریاست موقت به دائم وجود دارد.

وی افزود: ائتلاف اتحاد ملی حدود 180 نماینده در داخل پارلمان دارد و می تواند به تنهایی ریاست موقت انتخاب کند تا روند تشکیل دولت رو به جلو حرکت کند و گروههای سیاسی بتوانند به طور نهایی روسای سه گانه را انتخاب کنند.

کد مطلب 2324199

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