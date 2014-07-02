ائتلاف اتحاد ملی هیئت رئیسه موقت انتخاب کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حنان الفتلاوی اعلام کرد: اگر سنی ها درباره فرد خاصی برای جلسه بعدی پارلمان توافق نکردند از ائتلاف اتحاد ملی می خواهم که رئیس مجلس و معاونان موقت از داخل ائتلاف اتحاد ملی انتخاب کند تا مجلس فعال شود و تا زمان انتخاب روسای سه گانه فعالیت کند به ویژه اینکه امکان تبدیل ریاست موقت به دائم وجود دارد.

وی افزود: ائتلاف اتحاد ملی حدود 180 نماینده در داخل پارلمان دارد و می تواند به تنهایی ریاست موقت انتخاب کند تا روند تشکیل دولت رو به جلو حرکت کند و گروههای سیاسی بتوانند به طور نهایی روسای سه گانه را انتخاب کنند.