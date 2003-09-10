نظاميان و نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي به حال آماده باش كامل در آمدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، منابع امنيتي رژيم صهيونيستي امروزاعلام كردند: به دليل ترس از احتمال وقوع عمليات شهادت طلبانه جديد ، تمامي نيروهاي امنيتي اسراييل درحالت آماده باش كامل قرار گرفتند.

اين مسئله پس از دو عمليات شهادت طلبانه در تل آويو و قدس غربي كه طي آن 15 صهيونيست كشته و دهها تن زخمي شدند ، اعلام شده است.

بر اين اساس ، نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي در امتداد خطر سبز جداكننده كرانه باختري از سرزمينهاي اشغالي 1948 و نيز در ورودي هاي شهرهاي بزرگ اسراييلي و مراكز تجاري و ايستگاههاي اتوبوس تدابيرامنيتي را تشديد كردند.

اين منابع تاكيد كردند ، محاصره كامل كرانه باختري و نوارغزه كه از هفته گذشته شروع شده است ، همچنان ادامه خواهد يافت و به هيچ فلسطيني اجازه سفر به اسراييل (سرزمينهاي اشغالي 1948) براي كار داده نخواهد شد.

به گفته اين منابع ، پليس اسراييل، اطلاعاتي درمورد آماده شدن فلسطينيان براي انجام دهها عمليات انتحاري (شهادت طلبانه) دريافت كرده است .

گفتني است گردانهاي عزالدين قسام شاخه نظامي حماس با صدور بيانيه اي از دو عمليات شهادت طلبانه قدس غربي و تل آويو استقبال و تاكيد كرده است زمان آنكه اسراييل پاسخ جنايات خود را دريافت كند ، رسيده است .

اين بيانيه بدون پذيرفتن مسئوليت مستقيم اين دو عمليات بر ادامه انتقام از رژيم اسراييل تاكيد كرده است .

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