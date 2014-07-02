تاخير پروازها در صدر نارضايتي مسافران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی امیری در جلسه ای که به منظور رفع مشکلات شرکت های هواپیمایی برگزار شده بود، گفت: مردم از نحوه خدمات رسانی شرکت های هواپیمایی ناراضی هستند که باید با ارائه راهکار و تدبیر در جهت رفع مشکلات برآیید.

وی یکی از مشکلات را فروش بلیت چارتر در بازار سیاه دانست و افزود: مسئولان شرکت هواپیمایی باید به این نکات توجه داشته باشند تا بروز چنین مشکلاتی باعث رنجش خاطر مردم نشود و خدمت رسانی مسئولان را تحت شعاع قرار ندهد.

وی با بیان اینکه تاخير در پرواز در صدر نارضايتي مردم و مسافران است، اظهار داشت: فروش بليط به قيمت‌هاي بالاتر از نرخ مصوب در برخي آژانس‌ها و بروز اختلالات فني در حين پرواز از ديگر عوامل نارضايتي مردم است.

فرماندار شهرستان شیراز استفاده از سرمایه گذاران را برای کمک به شرکت های هواپیمایی پیشنهاد داد و مقرر شد در جلسه ای با حضور سرمایه گذاران این مشکلات مرتفع شود.

در این جلسه سیدی مدیر کل فرودگاه های استان فارس نیز به مشكلات فراروی صنعت هوانوردی پرداخت وپایین بودن نرخ مصوب ارائه خدمات هوائی، تحریم، كمبود ناوگان وبالا بودن سن ناوگان واثرات مستقیم افزایش نرخ سوخت در طرح هدفمندی یارانه‌ها را از مهمترین مشكلات این صنعت برشمرد.