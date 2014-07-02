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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۰۶

کشته شدن 4 نظامی ارتش اوکراین در درگیری با جدایی طلبان

کشته شدن 4 نظامی ارتش اوکراین در درگیری با جدایی طلبان

عملیات ارتش اوکراین علیه مواضع جدایی طلبان شرق این کشور در روز گذشته، چهار کشته بر جا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات ارتش اوکراین از کشته شدن دست کم 4 نظامی دولتی در عملیات علیه مواضع جدایی طلبان در شرق این کشور خبر دادند. بر این اساس درگیری ها در این منطقه پس از پایان آتش بس 10 روزه از روز دوشنبه آغاز شده است.

در همین رابطه سخنگوی شورای امنیت و دفاع اوکراین گفت در پی تیراندازی مخالفان به سوی یک خودرو ارتش سه سرنشین آن کشته شده و 10 نفر دیگر مجروح شده اند.

نیروهای گارد مرزی نیز اعلام کردند حمله موشکی مخالفان به یک گذرگاه مرزی در منطقه نووازووسک واقع در دونتسک به کشته شدن یک نظامی ارتش انجامیده است.  

بنا بر اعلام "پترو پوروشنکو" رئیس جمهوری اوکراین شرایط ادامه آتش بس در پی مخالفت جدایی طلبان با خواسته های دولت از جمله زمین گذاشتن سلاح، عقب نشینی از مناطق شرقی و اجازه ورود ناظران بین المللی به منطقه از بین رفته است.

کد مطلب 2324223

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