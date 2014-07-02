طرح "سبک زندگی اسلامی" با 12 محور برای تحقق شعار سال در لرستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر بعد از ظهر چهارشنبه در دومین جلسه ستاد برنامه ریزی فرهنگی برای تحقق شعار گفت: پس از برگزاری نخستین جلسه این ستاد فراخوان دریافت طرح های فرهنگی دستگاهها برای تحقق شعار سال داده شد.

وی عنوان کرد: در این راستا با همکاری دبیرخانه طرح 150 برنامه از دستگاههای فرهنگی مختلف استان دریافت و در نهایت 12 محور را جمع بندی کردیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان افزود: این محورها در مجموع در قالب طرح "سبک زندگی اسلامی" مطرح و در اختیار دستگاهها قرار داده شد.

کریمی فر با بیان اینکه این برنامه ها شاخص و محورهای اجرای طرح هستند، افزود: در این راستا همه دستگاه ها ملزم به ارائه پیشنهادات خود در قالب این محورها به دبیرخانه هستند.

وی با تاکید بر اینکه اهداف مشخص شده توسط دستگاه ها باید واقع گرایانه و مشخص باشند تصریح کرد: در حال حاضر پنج کارگروه تخصصی را برای اجرای طرح و محورهای آن پیش بینی کردیم که می بایست به صورت مستمر گزارش عملکرد کارگروه خود را در اختیار دبیرخانه طرح "سبک زندگی اسلامی" قرار دهند.

بنابر این گزارش دومین جلسه برنامه ریزی فرهنگی برای تحقق شعال سال بعدازظهر چهارشنبه با حضور حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و مدیران دستگاههای فرهنگی استان در دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان برگزار شد.