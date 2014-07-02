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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۲۰:۲۲

نماینده ایکوموس از مسجد جامع اصفهان بازدید کرد

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: نماینده ایکوموس با حضور در شهر اصفهان به بررسی وضعیت نگهداری، چگونگی حفاظت و حریم اثر میراث جهانی مسجد جامع اصفهان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن طالبیان گفت: کارلو بارباتو، نماینده ایکوموس از سوی یونسکو برای سرکشی، بررسی چگونگی حفاظت و وضعیت حریم مسجد جامع اصفهان و به ویژه میدان عتیق از روز یکشنبه در این شهر به سر می‌برد.

معاون میراث فرهنگی با اشاره به اینکه نماینده ایکوموس روز اول از مسجد جامع اصفهان بازدید کرد و وضعیت حفاظت این اثر را مورد بررسی قرار داد، افزود: بازدید از بافت، بازار و فضای اطراف میدان امام علی که در کنار مسجد جامع اصفهان واقع شده از دیگر برنامه‌های نماینده ایکوموس طی چند روز گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه هدف نماینده ایکوموس از سفر به اصفهان سرکشی و ارزیابی شرایط مواجه با حریم مسجد جامع این شهر است، تصریح کرد: جلسات متعددی با حضور  نماینده ایکوموس، مدیریت شهری از جمله سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، مدیران پروژه، هیات راهبردی پایگاه مسجد جامع اصفهان، مدیرکل دفتر امور پایگاهها و مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان برای بررسی وضعیت حفاظت مسجد جامع، اقدامات انجام شده و برنامه‌های آینده برای این اثر جهانی برگزار شد.

طالبیان ادامه داد: اسناد، مدارک و گزارشهای مورد نیاز در اختیار نماینده ایکوموس قرار گرفت تا بررسی به صورت دقیق‌تری انجام شود.

معاون میراث فرهنگی کشور افزود: با توجه به شان ملی و جهانی مسجد جامع اصفهان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تمامی دستگاههای مرتبط و مدیریت شهری اصفهان باید بیش از پیش نسبت به حفاظت، ساماندهی، احیاء و آماده‌سازی فضاهای تاریخی و شهری این بخش از شهر اصفهان اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 2324257

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