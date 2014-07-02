به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی بررسی مشکلات دانشگاهی شهرستان قرچک عصر چهارشنبه با حضور حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه، علی صادقی فرماندار، حسینعلی شیبانی رییس دانشگاه آزاد اسلامی جنوب شرق استان تهران و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی قرچک برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در سخنانی با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان اشتیاق جوانان و نوجوانان برای فراگیری مبانی دینی افزایش پیدا می کند و این نشان می دهد که نسل جدید کشور نیز همچنان پاسدار ارزش های دینی و اسلامی است.

امام جمعه قرچک افزود: امروز جمعیت کشور یک جمعیت جوان است و این جمعیت جوان نیازها و دغدغه های مختلفی دارد که باید با برنامه ریزی درست و اصولی و با نیاز سنجی مناسب مرتفع شود تا راه پیشرفت و ظهور استعدادهای جدید در کشور فراهم شود.

وی با اشاره به حضور تعداد زیادی از جوانان در دانشگاه ها بیان داشت: امروز جوانان زیادی پس از پایان تحصیلات خود در مدارس، وارد دانشگاه ها شده و تحصیلات تخصصی را دنبال می کنند و در این میان وظیفه و رسالت مسئولین دانشگاه برای آشنایی جوانان کشور با مبانی دینی بسیار سنگین است.

اسماعیلی گفت: انقلاب اسلامی همواره به دانشگاه نگاه ویژه ای داشته است و همواره رهبر معظم انقلاب نیز به نقش دانشگاهیان در پیشبرد اهداف نظام اسلامی تأکید کرده اند و امروز دانشگاه ها ظرفیت های بسیاری دارند که باید با برنامه ریزی صحیح از این ظرفیت ها به درستی استفاده شود.

این مسئول تأکید کرد: امروز با تلاش های صورت گرفته، ایران در بحث های علمی در میان کشورهای برتر جهان قرار داشته و توانسته است به عنوان یک قطب علمی در جهان مطرح شود که این نشان دهنده استعداد بی نظیر جوانان ایرانی است.

در ادامه این نشست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک ضمن تبیین شرایط موجود، وضعیت سابق و فعلی مرکز قرچک را تشریح و به ارائه گزارش مختصری از برنامه ها و فعالیت های آموزشی و دانشجویی، فرهنگی، اداری و عمرانی پرداخته و خواستار همکاری بیشتر مسؤلین سازمان مرکزی و مقامات شهرستانی در حل مشکلات این مرکز شد.

بر پایه این گزارش، در این نشست در خصوص تعیین تکلیف زمین تخصیصی شورای شهر به این مرکز و لزوم صدور سند از سوی شهرداری تصمیات لازم اتخاذ شد و مقرر گردید که دانشجویان فنی و مهندسی مرکز قرچک به دلیل عدم وجود کارگاه وآزمایشگاه مجهز بتوانند از فضای آموزشی مطلوب و امکانات مجهز واحد ورامین- پیشوا استفاده کنند.

همچنین در این جلسه در خصوص پیگیری جهت اخذ مجوز رشته های بدون مجوز این مرکز و رفع مشکل فضای اداری و آموزشی نیز بحث و تصمیماتی گرفته شد.