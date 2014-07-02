انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر در غرب تهران/ دستگیری 19 قاچاقچی سابقه دار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه غرب استان تهران اظهار داشت: در راستای برخورد با عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران طی یک ماه گذشته با انجام عملیات متعدد موفق به انهدام دو باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر این منطقه شد.

این مسئول ادامه داد: دو باند مذکور با انتقال مواد مخدر از شرق کشور به شهرستانهای استان تهران اقدام به توزیع این مواد در سطح گسترده می کردند، همچنین بخشی از این مواد قاچاق در قالب مرفین به استانهای غربی کشور انتقال می یافت.

وی عنوان کرد: با بدست آمدن اطلاعات اولیه از فعالیت این باندها، بیش از سه ماه عملیات اطلاعاتی و تحقیقاتی صورت گرفت و در نهایت پس از شناسایی وسائل نقلیه حمل و نقل مواد مخدر، هر دو باند بطور همزمان منهدم شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: با انهدام این دوباند در شهرستانهای شهریار، رباط کریم و اسلامشهر 19 قاچاقچی نیز به دام پلیس افتادند که 70 درصد دستگیر شدگان دارای سابقه هستند.

سردار اصلانی متذکر شد: بیش از یک تن و 565 کیلو و 793 گرم مواد مخدر از نوع تریاک و مرفین و 16 خودرو سبک و سنگین از این دو باند کشف و ضبط شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای پلیس در سالجاری برخورد قاطع با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر است که در این راستا فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران تشدید کنترل محورهای مواصلاتی، عملیات اطلاعاتی و... را در دستور کار خود قرار داده است.