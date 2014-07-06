بحث تقریب که آیت الله بروجردی پایه گذاری کرد را جدی بگیریم/ لزوم تفاهم علمای شیعه و سنی

حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جریان تکفیری دو ریشه دارد، گفت: یکی ریشه سیاسی و دیگری ریشه فکری و اعتقادی است؛ من راجع به ریشه سیاسی معتقدم که خودجوش نیست، بدین معنی که یک عده ای مذهبی بیایند و دست به قتل و غارت و کشوری بزنند.

وی ادامه داد: درباره ریشه سیاسی در عین اینکه خیلی به تئوری توطئه معتقد نیستم ولی بر این باورم که بعضی از متفکرین در مغرب زمین یا جایی دیگر بیکار ننشستند و بالاخره در فکر این هستند که کشورهای اسلامی را به جان هم بیاندازند و اگه چیزی بنام تمدن اسلامی وجود دارد را به نفع خودشان ازبین ببرند.

وی افزود: یعنی به هر حال بگویند دنیای اسلام دنیای توحش است، چون این طرح برخورد تمدن هاست که از طرف برخی از متفکران غربی مطرح شده و بالاخره می خواهند یک تمدنی را از درون مضمحل کنند و بگویند تمدنشان، دینشان، قرآنشان و تئوریشان این است. بنابراین من این را زیاد بی ریشه نمی بینم.

این استاد دانشگاه با اشاره به ریشه‌های جریانات تندرویی مانند القاعده گفت: القاعده ریشه اش از جایی دیگر بود. جریان تکفیری هم که شبیه القاعده است برکشیده از آن است و ریشه اش از جایی دیگر است. مانند اینکه وقتی رئیس کردستان عراق می خواهد اعلام استقلال بکند اسرائیل می آید و از آن حمایت می کند. پس اینها برای این منطقه برنامه دارند و خوابهایی برای این منطقه دیده اند چرا که این منطقه از نظر استراتژیکی حساس و از نظر منابع زیرزمینی و سیاسی منطقه مهمی است.

وی با تاکید بر این که در رسانه های غربی برخورد جدی با مسئله داعش نمی بینیم، یادآور شد: رسانه های غربی برخوردشان و اخبارشان جهت دار است و اینها بدشان نمی آید که یک حکومت تند و خشن مذهبی کشورهای منطقه را بر هم بزند. بلایی که بر سر سوریه آمد و یا بلایی که دارد بر سر عراق می آید و آن بلایی که برسر عربستان آمده همه مصادیق این موضوع است.

فاضل‌میبدی درباره ریشه اعتقادی جریان تکفیری اظهار داشت: گروهی هستند که معتقدند تمام گروههای دیگر باید از بین بروند و تمام مذاهب باطل هستند و آن چیزی که باید باشد آن اسلامی است که ما می گوییم و از آن فهم و تدبر داریم. این موضوع ریشه تاریخی دارد و ما در صدر اسلام جریان خوارج را می بینیم. همچنین جریان حنابله و وهابی نیز همین گونه هستند و یک تفکر خشک و مذهبی دارند که می گویند اسلام مرز جغرافیایی ندارد و مرزش تنها با کفر است. این تفکر در میان برخی از شیعیان هم وجود داشته و دارد.

وی با بیان این که به هر حال عده ای هستند که معتقدند اسلام هر ضربه ای خورده از دنیای غرب بوده است، گفت: زمانی بحث عقب افتادگی مسلمانان در برابر دنیای غرب مطرح بود و از نظر آنها حال که دنیای اسلام از غرب توسری خورده باید جبران کند. بنابراین معتقدند همه باید با تفکر ناب اسلامی در برابر غرب متحد شوند حتی برخی از مسلمانانی که در غرب زندگی می کنند نیز به سمت این جریان می آیند.

وی تصریح کرد: البته پشت این ماجرا یک جنگ سیاسی میان دنیای اسلام و دنیای غرب است. بدین معنی که تئورسین های غربی برای دنیای اسلام نقشه می کشند و دولتمردان ممکن است به گونه ای عمل کنند و این تئورسین ها چیز دیگری بگویند. به هر حال این جریان مذهبی که پدید آمده بسیارخطرناک است.

این استاد حوزه گفت: بخشی از این جریانات به دلیل اعتقادات فکری است همانطور که بخش عمده ای از ماهیت طالبان عقیدتی است. در کنار افکار و عقایدی که این جریانات دارند جریان دیگری نیز آن را هدایت می کند الان اتفاقاتی که در پاکستان، افغانستان و ... می افتد تنها به دلیل افکار و عقاید گروه های تندرو نیست چون به هر حال جریانات سیاسی در این کشورهاست که به فکر منافع خود هستند.

فاضل‌میبدی تفاهم میان مراجع شیعه و علمای اهل سنت را در این باره راهگشا دانست و افزود: مراجع شیعه و علمای اهل سنت باید مسایل مورد اختلاف را حل کنند. تحریکهای اعتقادی خطرناک است و باید حل شود.

وی در پاسخ به این سؤال که چه راهکارهای اساسی برای حل این موضوع پیشنهاد می‌کنید، گفت: نخست کار فرهنگی است که باید کرد و ما نداریم؛ رسانه های ما به جای این که کارفرهنگی کنند تولید اضطراب و حساسیت می کنند. بحث تقریب که آیت الله بروجردی پایه گذاری کرد باید جدی گرفته شود. علمای اهل سنت هم نباید به جریان تکفیری تن بدهند چون اگر آنها تن ندهند مردم نیز به این جریان نمی پیوندند. این زمانی انجام می شود که علمای اهل سنت و شیعه با هم به تفاهم برسند.

وی درباره این موضوع که آیا امکان عملی تفاهم میان مراجع شیعه و علمای اهل سنت وجود دارد اظهار داشت: از لحاظ تئوریک و مبنای فکری تفاهم میان علمای سنی و شیعه امکان دارد اما از لحاظ امنیتی نمی دانم تا چه حد ممکن است. متاسفانه برخی از علما حاضر به بحث و تفاهم نیستند و به صورت یکجانبه تصمیم می گیرند و از آنجایی که علما مقلدان مختلفی دارند اینگونه فتوا دادن تاثیرگذار نیست بلکه همه باید بنشینند و مشترکاً بیانیه بدهند.