توجه به سبک زندگی اسلامی آمار طلاق را در شهرستان بناب کاهش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه چهارشنبه در ضیافت افطاری علما و روحانیون شهرستان بناب با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی در این شهرستان گفت: در بخش فرهنگی شهرستان بناب موضوعات و مشکلاتی وجود دارد که باید با تعامل دستگاه های فرهنگی و نهادهای مرتبط حل و فصل شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری باید به رشد اقتصادی کشور در کنار ارتقای فرهنگ جامعه توجه داشت، ادامه داد: باید برای مسائل فرهنگی بیشتر از گذشته برنامه ریزی کنیم چراکه آینده سازان این کشور در خطر تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام قرار دارند.

فرج اللهی با تاکید بر اینکه اقتصاد و فرهنگ در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، ادامه داد: دولت یازدهم نیز از ابتدای شروع فعالیتش به خوبی این موضوع را درک کرده و با برنامه هایی که در زمینه های مختلف طرح کرده، سعی در حل مشکلات دارد.

وی اعتیاد و نیز ماهواره را دو خطر جدی برای کشور دانست و گفت: استفاده از ماهواره یکی از معضلات فرهنگی کشور است که می تواند باعث نفوذ فرهنگ غربی به کانون خانواده های اصیل ایرانی شود.

فرماندار بناب با انتقاد از کمبود بودجه های فرهنگی نیز گفت: در بحث فرهنگی اعتباری وجود ندارد و این ممکن است برای آینده مشکل آفرین باشد.

وی با بیان اینکه برای ارتقای فرهنگی جامعه نیاز به برگزاری برنامه ی فرهنگی است که آن نیز مستلزم داشتن منابع مالی است، ادامه داد: امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع حساس باشند و بودجه های لازم را به این بخش اختصاص دهند.

فرج اللهی همچنین افزود: اعتیاد به عنوان زلزله خاموش قرن در رتبه اول ارتکاب جرایم در شهرستان بناب قرار دارد که نیاز است در مدارس و نیز دانشگاه ها آموزش های لازم برای آگاهی فرزندان و خانواده ها از اثرات سوء مواد مخدر داده شود.